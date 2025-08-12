'तू आशिकी है' के पम्मा को अपनी तरह ही मानते हैं अभिषेक कुमार

मुंबई, 12 अगस्त (आईएएनएस)। 'बिग बॉस सीजन-17' और 'लाफ्टर सेफ-2' से सुर्खियां बटोरने वाले अभिनेता अभिषेक कुमार अब रवि दुबे और सरगुन मेहता के नए शो ‘तू आशिकी है’ में पम्मा का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं।

पम्मा एक सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाला जुनूनी युवक है, जो अभिषेक के असल जीवन से काफी मिलता-जुलता है। अभिषेक ने बताया कि पम्मा की तरह वह भी अनुशासित, पूरी तरह केंद्रित और अपने काम के प्रति समर्पित हैं।

अभिषेक ने कहा, "अगर मैं एक दिन के लिए भी अपना फोकस खो देता हूं, तो मुझे तुरंत उसे वापस पाने की जरूरत महसूस होती है। पम्मा ऐसा किरदार है, जो कितना भी काम कर ले, कभी थकता नहीं।"

अपनी सह-कलाकार अमनदीप सिद्धू के साथ काम करने के अनुभव को साझा करते हुए अभिषेक ने कहा, "अमनदीप में बहुत सारी अच्छी खूबियां हैं। उनका नेचर काफी फ्रेंडली है और उनकी मौजूदगी से सेट का माहौल खुशनुमा हो जाता है।"

उन्होंने आगे बताया कि अमनदीप एक शानदार अभिनेत्री हैं और सभी के साथ सम्मान से पेश आती हैं, चाहे वह सह-कलाकार हों, मेकअप टीम हो या क्रू मेंबर। अभिषेक ने उनकी तारीफ में कहा, "उनका व्यक्तित्व बेहद खूबसूरत है। मैंने उन्हें एक बार भी कहा था कि जब भी वह सेट पर आती है, पूरा माहौल खुशमिजाज लगने लगता है।"

'तू आशिकी है' के बारे में बात करते हुए अभिषेक ने कहा, "यह शो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक सफर है। इसमें काम करना घर जैसा लगता है।” उन्होंने शो के निर्माता रवि दुबे और सरगुन मेहता को जोखिम लेने वाला जोड़ा बताया। अभिषेक ने कहा, “सरगुन मैम की लेखन कला और रवि सर का निर्देशन कमाल का है। वे जानते हैं कि दर्शकों को क्या पसंद आएगा। मैंने एक बार रवि सर को गुनगुनाते हुए शो के लिए नया संगीत बनाते देखा, और मैं दंग रह गया।"

अभिषेक ने दर्शकों से शो को ढेर सारा प्यार देने की अपील की। उन्होंने कहा, "मैं बहुत उत्साहित हूं। मुझे यकीन है कि दर्शक हमारी कहानी और किरदारों से प्यार करेंगे। कृपया हमारा शो देखें और अपना प्यार बरसाएं।”

'बिग बॉस 17' और 'लाफ्टर शेफ्स 2' में नजर आ चुके अभिषेक का यह नया किरदार दर्शकों को जरूर पसंद आएगा।

