Chhath Ke Tyohar : स्वाति मिश्रा ने अपनी मधुर आवाज में रिलीज किया छठ गीत

स्वाति मिश्रा का भावनात्मक छठ गीत ‘छठ के त्योहार’ रिलीज, मां-बेटे के रिश्ते को किया समर्पित
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Oct 16, 2025, 06:10 PM
नई दिल्ली: आस्था का महापर्व छठ 25 से लेकर 28 अक्टूबर तक होने वाला है। छठ पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होता है।

छठ महापर्व मधुर गीतों के बिना अधूरा लगता है और अब सिंगर स्वाति मिश्रा ने अपनी मधुर आवाज में छठ का नया गीत रिलीज कर दिया है।

सिंगर स्वाति मिश्रा ने नया छठ गीत रिलीज कर दिया है, जिसकी जानकारी सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम पर दी है। गीत का नाम है "छठ के त्योहार"। गीत सिर्फ छठ की महिमा को ही नहीं बल्कि मां-बेटे के पवित्र रिश्ते को दिखाता है।

गीत का स्क्रीनप्ले बहुत प्यारा है, जिसमें एक पत्नी अपने पति से कहती है कि वो उसके माता-पिता के साथ नहीं रह सकती है। ऐसे में लड़का अपने माता-पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। सात महीने वृद्धाश्रम में रहने के दौरान मां को अपने बेटे की बहुत याद आती है क्योंकि वो वृद्धाश्रम में छठ का पर्व मना रही हैं। गीत बहुत ही इमोशनल कर देने वाला है।

स्वाति मिश्रा की आवाज ने गीत में इमोशन भर दिए हैं, और फैंस गाने की तारीफ किए बिना रह नहीं पा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "यह एक संपूर्ण कृति है, अगर आपके माता-पिता आपकी वजह से दुखी हैं, तो छठी मैया आपकी प्रार्थना और चढ़ावा स्वीकार नहीं करेंगी।"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "आपका यह भजन मानव जीवन के सबसे सुंदर और गहरे रिश्ते “परिवार” की महिमा को दर्शाता है। आपने इसमें छठी मैया के प्रति अपार श्रद्धा के साथ-साथ, पारिवारिक एकता, प्रेम और संस्कारों का अद्भुत संदेश छिपा है।"

गीत के लिरिक्स और गायन दोनों ही स्वाति मिश्रा के हैं। इसे साकेत सुमन और मोहित मुसिक ने कंपोज किया है। स्वाति मिश्रा अपने लोक गीतों के लिए ही जानी जाती हैं। उन्होंने 'उगी-उगी दीनानाथ', 'बांझिन के दर्दिया', 'जोड़े-जोड़े फलवा', 'भोरे-भोर घटिया पर', 'करे माई कठिन बरतिया', और 'छठ करब हम' जैसे पॉपुलर गीत गाए हैं।

 

 

 

Lok GeetHindu FestivalChhath PujaDevotional SongSwati MishraEmotional SongBhojpuri MusicChhath Ke Tyohar Songindian culture

