Bollywood Celebrity On Pet Adoption: स्वास्तिका मुखर्जी की दिल्लीवासियों से खास अपील- 'स्ट्रीट डॉग्स को अपनाएं इंसानियत जगाएं'

स्वास्तिका मुखर्जी की अपील- इंडी डॉग्स को अपनाएं, पशु कल्याण संगठनों का करें समर्थन
Aug 12, 2025, 03:47 PM
मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर डॉग शेल्टर में रखने का आदेश दिया है। इस आदेश को लेकर हर कोई अपने राय दे रहा है, वहीं कुछ लोग इस फैसले के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे है। इस बीच मशहूर अभिनेत्री स्वास्तिका मुखर्जी ने सोशल मीडिया के जरिए से दिल्लीवासियों से एक भावनात्मक और सामाजिक अपील की, जिसमें उन्होंने सड़कों पर रहने वाले डॉग्स को अपनाने और पशु कल्याण संगठनों का समर्थन करने का आग्रह किया।

स्वास्तिका ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ''अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, तो क्या मैं आपको एक या एक से ज्यादा इंडी डॉग्स को गोद लेने के लिए मना सकती हूं? एक नहीं, बल्कि एक से ज्यादा। ये जानवर बेहद स्वस्थ होते हैं, उन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती, और वे बदले में आपको इतना प्यार और स्नेह देते हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते।''

इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों से अपने नजदीकी एनिमल वेलफेयर एनजीओ का खुले दिल से समर्थन करने की भी अपील की।

उन्होंने कहा, ''कृपया अपने नजदीकी एनिमल वेलफेयर एनजीओ का दिल खोलकर और उदारता से समर्थन करें। मैं ऐसा करने जा रही हूं और उम्मीद करती हूं कि आप भी करेंगे। क्योंकि अदालतों में अपीलें दायर की जाती हैं और प्रक्रियाएं समय लेती हैं, ऐसे में जरूरी है कि हमारी इंसानियत तुरंत जागे। आप भी अपना योगदान दें। चाहे छोटा हो या बड़ा, हर प्रयास मायने रखता है और एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम हो सकता है।''

बात करें अगर एक्ट्रेस की, तो स्वास्तिका मुखर्जी ने मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में अपनी सशक्त पहचान बनाई है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2001 में फिल्म 'हेमंतर पाखी' से की, लेकिन उन्हें असली पहचान रितुपर्णो घोष की फिल्म 'चोखेर बाली' (2003) से मिली। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई हिट और चर्चित फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 'मस्तान', 'क्रांति', 'कृष्णकांतर विल', 'पितृभूमि', 'भूतेर भाबिष्यत', 'मिशावर रहस्सो', 'टेक वन', और 'जातिश्वर' शामिल हैं।

उन्होंने बंगाली सिनेमा के अलावा हिंदी फिल्मों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वह 'डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी' फिल्म (2015) में अंगूरी देवी के किरदार में नजर आई, वहीं उन्होंने 'दिल बेचारा' (2020) में श्रीमती बसु के किरदार में भी दर्शकों का दिल जीता। इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने 'गुलदस्ता', 'ताशेर घर', और 'कला' जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय किया।

 

 

