Swara Bhasker Update : स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद ने की अस्पताल में भर्ती पिता के स्वस्थ होने की कामना

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर और उनके पति फहाद अहमद के पिता को ब्रेन हैमरेज है। फिलहाल वे अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। शुक्रवार को फहाद ने अपने पिता के लंबे स्वास्थ्य की कामना करते हुए पोस्ट शेयर किया।

फहाद ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता की तस्वीर पोस्ट की। इसके साथ उन्होंने लिखा, "मेरे पिताजी जी ने अपने जीवन में कई सारी लड़ाइयां लड़ी हैं और किसी में वे साहस, विश्वास और गरिमा के साथ जीते भी हैं, फिर चाहे हालात कैसे भी रहे हों, उन्होंने कभी अपने बच्चों की शिक्षा, अवसरों और अच्छे संस्कार देने में कमी नहीं की।

फहाद ने बताया कि उनके पिता ने अपने सामाजिक कार्यों के दौरान कई लोगों की मदद की। वे उनके मुश्किल समय में उनके साथ खड़े थे।

उन्होंने आगे लिखा, "इस समय मैं सभी से दुआ करता हूं कि आप उन्हें अपनी दुआओं और प्रार्थनाओं में याद रखें। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। ईश्वर उन्हें शक्ति दे, पूरी तरह स्वस्थ करे और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे।"

पोस्ट शेयर करने के बाद स्वरा के इंडस्ट्री के दोस्तों और साथी कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में उनके ससुर के लंबे स्वास्थ्य की कामना की। अभिनेत्री हिना खान ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूं कि आपके पिताजी जल्द ही ठीक हो जाएं।" अविका गौर ने लिखा, "मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूं।"

स्वरा और फहाद हाल ही में कलर्स रियलिटी शो पति-पत्नी और पंगा में नजर आए थे, हालांकि फर्स्ट विनर की ट्रॉफी रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला को मिली थी।

अभिनेत्री स्वरा ने अपने करियर में कई फिल्मों में अभिनेत्री ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर की थी और फिर फिल्म 'गुजारिश' में वे नजर आई थीं। इसके बाद वे 'रांझणा', 'प्रेम रत्न धनपायो', वीरे दी वेडिंग' और 'तनु वेड्स मनु' जैसी फिल्मों में काम कर अलग पहचान बनाई है।

