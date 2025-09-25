मनोरंजन

Swara Bhaskar Revelation : शाहरुख खान से बात करके खुशी से पागल हो गई थीं स्वरा भास्कर, पति-पत्नी और पंगा शो में खोले राज

स्वरा भास्कर ने शो में शाहरुख खान को छेड़ने का मजेदार किस्सा सुनाया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 25, 2025, 04:54 PM
शाहरुख खान से बात करके खुशी से पागल हो गई थीं स्वरा भास्कर, पति-पत्नी और पंगा शो में खोले राज

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने फहाद अहमद से शादी के बाद से ही फिल्मों से दूरी बना ली है और अपनी 2 साल की बेटी राबिया की परवरिश पर ध्यान दे रही हैं।

एक्ट्रेस ने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के जन्मदिन की तस्वीरें पोस्ट की थीं, लेकिन अब कपल को टीवी रियलिटी शो पति-पत्नी और पंगा में देखा गया, जहां एक्ट्रेस ने शाहरुख खान को लेकर बड़ा खुलासा किया है।

कलर्स टीवी ने शो का नया प्रोमो शेयर किया है, जिसमें स्वरा भास्कर और उनके पति फहाद अहमद को डांडिया आउटफिट में देखा जा सकता है। सभी कंटेस्टेंट्स से सवाल किया जाता है कि ऐसा कौन है जिसने शाहरुख खान को छेड़ा था। पहले सभी लोग हिना खान पर शक करते हैं, लेकिन फिर स्वरा बताती है कि ये हरकत उन्होंने की है।

एक्ट्रेस पूरा किस्सा शेयर कर बताती हैं, "मेरा उनके साथ ऐसा है कि जब वो मेरे सामने आते हैं तो मैं पागल-वागल हो जाती हूं। ये मेरा सौभाग्य था, साल 2017-18 की बात है, उस वक्त जीरो फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो एक दिन उन्होंने मुझसे 10-15 मिनट बात कर ली, मेरा दिमाग ही हट गया और मुझे समझ न आए कि करना क्या है।

एक्ट्रेस आगे कहती हैं- मैं उनको छोड़ ही नहीं रही हूं, उनको तंग किए जा रही हूं, उनके पिता की महानता उनको ही बता रही हूं कि उनके पिताजी महान थे, पार्टिशन के बाद भारत आ गए थे, वो बेचारे अच्छा-अच्छा कह रहे थे। स्वरा की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं।

अब शाहरुख खान को देखकर ही फैंस पागल हो जाते हैं, तो बात करने पर तो क्या ही होता होगा। स्वरा ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि वो शाहरुख खान की तरह इंडस्ट्री पर राज करना चाहती थीं और उन्हीं को देखकर सिनेमा में आने का फैसला लिया था।

 

 

Reality ShowSwara Bhaskarshahrukh khanFahad AhmadCelebrity RevelationsBollywood actressColors TV

Related posts

Loading...

More from author

Loading...