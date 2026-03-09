मनोरंजन

Celebrity Birthday Wishes : स्वरा भास्कर ने मां को खास अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई, खूबसूरत तस्वीरों के साथ लिखीं दिल छू लेने वाली बातें

स्वरा भास्कर ने मां इरा भास्कर को जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर खास अंदाज में विश किया।
Mar 09, 2026, 05:04 PM
स्वरा भास्कर ने मां को खास अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई, खूबसूरत तस्वीरों के साथ लिखीं दिल छू लेने वाली बातें

मुंबई: भारतीय अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्टाग्राम पर मां इरा भास्कर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए स्टोरी लगाई है।

अभिनेत्री ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी मां की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरों को शेयर किया है, जिसमें उनके माता-पिता की शादी की तस्वीरों के साथ उनके बचपन की एक झलक और मां के साथ शानदार बॉन्ड की तस्वीरें शामिल हैं।

स्वरा ने बीते लम्हों की यादगार तस्वीरों को इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से शेयर करते हुए अलग-अलग कैप्शन लिखे हैं। उन्होंने मां की एक खूबसूरत फोटो को शेयर करते हुए लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो! हमारी सूरज, हमारी चांदनी और वो इंसान जो हमारी दुनिया में रोशनी, प्यार और खुशियां लाती हैं। जन्मदिन मुबारक हो मां! आपको बहुत प्यार!"

इसके बाद उन्होंने अपने माता और पिता की शादी के एक खूबसूरत लम्हें की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, "मां, कितनी सुंदर हो तुम!" अभिनेत्री अपनी स्टोरी पर एक और फोटो को शेयर करती हैं, जहां उनकी मां एक किताब को पढ़ते हुए दिख रही हैं। फोटो में इरा भास्कर के साथ एक और महिला दिख रही है।

अभिनेत्री ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, "इकलौती टीचर की चहेती, क्लास टॉपर, स्कूल की हेडगर्ल, जिसके साथ मेरी अच्छी बनती थी! हर तरह से परफेक्ट बच्ची, छात्रा, बेटी, पत्नी, मां और अब दादी! इतनी परफेक्शन कहां से लाते हो?" इसके अलावा अभिनेत्री ने अपने बचपन की एक तस्वीर भी माता-पिता के साथ शेयर की है।

वहीं, अंतिम स्टोरी में उन्होंने अपनी मां के साथ एक दिल छू लेने वाली फोटो को शेयर किया है। एक्ट्रेस के पोस्ट और उनकी मां के साथ के बॉन्ड को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। स्वरा भास्कर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक प्रमुख अभिनेत्री हैं, जो पर्दे पर अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती है।

एक्ट्रेस ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2009 में आई ड्रामा फिल्म 'माधोलाल कीप वॉकिंग' से की, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में असल पहचान 2011 की फिल्म 'तनु वेड्स मनु' से मिली, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार में नामांकन भी मिला।

इसके बाद अभिनेत्री ने कई फिल्मों में अपनी शानदार अभिनय का जादू बिखेरा, जिसमें 'प्रेम रतन धन पायो', 'तनु वेड्स मनु', 'रांझणा', 'अनारकली ऑफ आरा', और 'नील बट्टे सन्नाटा' जैसी मूवी शामिल हैं। स्वरा ने 2023 में फहाद अहमद से शादी की। उनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम रबिया है।

--आईएएनएस

 

 

