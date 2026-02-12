Swanand Kirkire Series : ‘बंदवाले’ लेकर आ रहे स्वानंद किरकिरे, बताया- यह क्रिएटिव जर्नी का नेचुरल एक्सटेंशन

मुंबई: म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, गीतकार और एक्टर स्वानंद किरकिरे अब वेब सीरीज की दुनिया में क्रिएटर और लीड एक्टर के डबल रोल में नजर आएंगे। उनकी पहली वेब सीरीज ‘बंदवाले’ प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। इस सीरीज को स्वानंद किरकिरे ने अंकुर तिवारी के साथ मिलकर बनाया है।

स्वानंद ने बताया कि पहली सीरीज बनाना और उसमें लीड रोल करना उनके लिए बहुत खास और शानदार अनुभव रहा है।

स्वानंद किरकिरे ने बताया, “बहुत लंबे समय से कहानियां मेरे साथ रही हैं, कुछ म्यूजिक के जरिए, कुछ किरदारों के जरिए और कुछ चुपचाप मेरे दिमाग में हमेशा रही हैं। ‘बंदवाले’ उन कहानियों का नतीजा है, जिन्हें आखिरकार एक ऐसा रूप मिला, जो उन्हें समय के साथ सांस लेने देता है। अपनी पहली सीरीज बनाना और उसमें लीड रोल करना विनम्र और एक्साइटिंग दोनों रहा है।”

उन्होंने आगे बताया, "जब आप अपने अभिनय स्किल को जी रहे होते हैं और किरदार के रूप में उसके अंदर रह रहे होते हैं, तो यह अलग तरह की जिम्मेदारी बन जाती है।"

स्वानंद ने कहा, "मैंने प्रोसेस पर भरोसा करना, गहराई से मिलकर काम करना और कहानी को मुझे गाइड करने देना सीखा है। यह मेरी क्रिएटिव जर्नी का एक नेचुरल एक्सटेंशन जैसा लगता है। मैं प्राइम वीडियो का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक ऐसी कहानी को सपोर्ट किया, जो मेरे दिल के बहुत करीब है।"

स्वानंद किरकिरे दो बार बेस्ट लिरिक्स के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीत चुके हैं। पहली बार साल 2006 में फिल्म ‘लगे रहो मुन्ना भाई’ के गाने 'बंदे में था दम... वंदे मातरम' के लिए और दूसरी बार साल 2009 में फिल्म ‘3 इडियट्स’ के गाने 'बहती हवा सा था वो' के लिए सम्मान मिल चुका है।

म्यूजिकल-कॉमेडी 'बंदवाले' में स्वानंद किरकिरे के साथ शालिनी पांडे, जहान कपूर मुख्य भूमिका में हैं, सीरीज 13 फरवरी को प्राइम वीडियो पर प्रीमियर के लिए तैयार है।

