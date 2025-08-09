मनोरंजन

Sushmita Sen Mother Birthday: सुष्मिता सेन ने मां सुभ्रा को जन्मदिन पर दी हार्दिक शुभकामनाएं, कहा- मेरी हीरो

सुष्मिता सेन ने मां को जन्मदिन पर प्यार और सम्मान के साथ खास अंदाज में शुभकामनाएं दीं।
Aug 09, 2025, 01:53 PM
मुंबई: पूर्व मिस यूनिवर्स और अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने अपनी मां सुभ्रा सेन को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें 'रॉकस्टार' और 'हीरो' बताया। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर अपनी मां और बेटियों रेनी व आलिया के साथ खूबसूरत तस्वीरें साझा की।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें अभिनेत्री अपनी मां और दोनों बेटियां, रेनी और अलीशा साथ नजर आ रही हैं। तस्वीर पोस्ट कर सुष्मिता ने कैप्शन में लिखा,"हैप्पी बर्थडे मां! मैं भगवान की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे आप जैसी मां दी। आप मेरे लिए अनमोल आशीर्वाद हैं। हमेशा आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना करती हूं। आप मेरी रॉकस्टार और हमेशा मेरी हीरो रहेंगी। अपने पसंदीदा शहर में जन्मदिन का आनंद लें। मैं आपसे बेहद प्यार करती हूं।" इस पोस्ट में सुष्मिता ने अपनी बेटियों रेनी और आलिया को भी टैग किया।

पिछले महीने, अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए बताया था कि उन्हें इंडिया के 'इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस' में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। सुष्मिता ने इसे युवाओं को प्रेरित करने की जिम्मेदारी बताया था। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर कीं थीं, जिसमें वह ब्लैक ड्रेस में पोज देती नजर आईं थीं। उन्होंने कैप्शन में लिखा था, "यह एक सम्मान है और प्रेरित करना जिम्मेदारी है। आईआईएमयूएन आपके जोश, सवालों और भविष्य के लिए अटूट आशा के लिए धन्यवाद। उन लोगों के बीच होना खुशी की बात थी, जो सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि हिम्मत भी दिखाते हैं। विनम्र बने रहें।"

सुष्मिता ने छात्रों से कहा, "लोग आपको खूबसूरत कहेंगे, लेकिन यह सिर्फ शारीरिक सुंदरता नहीं है। अगर कोई चीज आपको आत्मविश्वास देती है, तो उसे अपनाएं। यह आपका जीवन और आपकी पहचान है। खुद को स्वीकार करें, ताकि आप दूसरों का आलोचनात्मक नजरिए से मूल्यांकन न करें।"

वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेत्री ने करियर की शुरुआत 1996 में थ्रिलर फिल्म 'दस्तक' से की थी। इसके बाद वे 'बीवी नंबर 1', 'सिर्फ तुम', 'फिलहाल', 'आंखें', 'मैं हूं ना', 'मैंने प्यार क्यों किया', 'आर्या', और 'ताली' जैसी फिल्मों में नजर आईं। हाल ही में उनकी वेब सीरीज 'आर्या 3' को इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स के लिए बेस्ट ड्रामा सीरीज की श्रेणी में नामांकन मिला है। यह सीरीज डच ड्रामा 'पेनोजा' पर आधारित है, जिसमें सुष्मिता एक स्वतंत्र महिला आर्या की भूमिका में हैं, जो अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए माफिया गैंग से जुड़ती है।

सुष्मिता की यह पोस्ट और उनकी मां के प्रति स्नेह प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी बेटियों के साथ उनकी बॉन्डिंग भी सोशल मीडिया पर खूब सराही जा रही है।

 

 

