Sushmita Sen News : "औरों में खुद को खोकर..." सुष्मिता सेन ने ताजा की यंग एज की यादें

सुष्मिता सेन ने शायरी और 'मैं हूं ना' वीडियो शेयर कर जीते फैंस के दिल
Oct 04, 2025, 07:20 AM
"औरों में खुद को खोकर..." सुष्मिता सेन ने ताजा की यंग एज की यादें

नई दिल्ली: आर्या सीरीज से बॉलीवुड में दमदार वापसी करने वाली एक्ट्रेस सुष्मिता सेन पंजाब और कानपुर जैसी जगहों पर इवेंट में देखी जा रही हैं। सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपडेट की है। स्टोरी में एक्ट्रेस काफी यंग लग रही हैं और सबके सामने नम आंखों से शायरी सुना रही हैं।

हाल ही में एक्ट्रेस की एक झलक देखने के लिए कानपुर में भयंकर जाम लग गया था और पुलिस को आकर मामला संभालना पड़ा था। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर भी इतना प्यार देने के लिए कानपुर के प्यारे फैंस को दिल से शुक्रिया किया था, लेकिन अब एक्ट्रेस ने अपने पुराने दिनों की कुछ प्यारी यादों को याद किया है।

सुष्मिता कहती हैं, "औरों में खुद को खोकर…मैं को पाना बहुत बड़ा काम है…और जीना इसी का नाम है।" इसके अलावा सुष्मिता ने इंस्टाग्राम पर अपनी फिल्म 'मैं हूं ना' के रोल चांदनी चोपड़ा का वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें चांदनी रिश्ते में अपनी खूबसूरती निहार रही है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मूड कितना भी खराब हो लेकिन अपने आप को देखकर झक्कास हो जाता है।"

वर्क फ्रंट की बात करें तो सुष्मिता सेन ने 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता और महेश भट्ट के साथ फिल्मों में कदम रखा। एक्ट्रेस की पहली फिल्म दस्तक थी। पहली ही फिल्म में एक्ट्रेस ने मुकुल देव, मनोज वाजपेयी और शरद कपूर के साथ काम किया, जिसके बाद एक्ट्रेस ने सलमान खान के साथ बीवी नंबर 1, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के साथ 'आंखें', शाहरुख खान के साथ 'मैं हूं ना', सलमान और कैटरीना के साथ 'मैंने प्यार क्यों किया', जिंदगी रॉक्स और कॉमेडी फिल्म 'नो प्रॉब्लम' में काम किया।

एक्ट्रेस ने डिजिटल डेब्यू भी किया और सीरीज आर्या में धाकड़ एक्शन के साथ दर्शकों का दिल जीता। आर्या के तीन पार्ट आ चुके हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस को "ताली" में भी देखा गया। एक्ट्रेस ने फिल्म में ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट श्रीगौरी सावंत का रोल प्ले किया, जिसमें उनके जीवन के संघर्षों को दिखाया गया है। दोनों ही सीरीज को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। फिलहाल एक्ट्रेस किसी नए प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी दोनों बेटियों के साथ समय बिता रही हैं। एक्ट्रेस ने बेटी रिनी सेन को जन्मदिन की बधाई भी दी थी। बता दें कि रिनी सेन भी मॉडलिंग में अपना करियर बना रही हैं।

 

 

