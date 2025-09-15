मनोरंजन

Sunny Sanskari Trailer : 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ट्रेलर रिलीज, प्यार, कॉमेडी और कन्फ्यूजन से भरपूर कहानी

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ट्रेलर रिलीज, वरुण-जान्हवी की जोड़ी ने जीता दिल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 15, 2025, 12:31 PM
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ट्रेलर रिलीज, प्यार, कॉमेडी और कन्फ्यूजन से भरपूर कहानी

मुंबई: धर्मा प्रोडक्शंस की नई फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसने आते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। वरुण धवन और जान्हवी कपूर की जोड़ी एक बार फिर साथ आई है, लेकिन इस बार उनके साथ सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ भी नजर आ रहे हैं, जो कहानी में मजेदार ट्विस्ट लेकर आते हैं।

ट्रेलर की शुरुआत दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ होती है, जिसमें 'जियो रे बाहुबली' की आवाज गूंजती है। इस सीन में वरुण धवन 'बाहुबली' के गेटअप में चलते दिखाई देते हैं। असल में वरुण का किरदार अनन्या नाम की लड़की को प्रपोज करना चाहता है, जिसकी पसंदीदा फिल्म 'बाहुबली' है।

यही वजह है कि वह फिल्मी स्टाइल में, बाहुबली बनकर उसे प्रपोज करता है। अनन्या के किरदार में सान्या मल्होत्रा नजर आती हैं, जो वरुण के इस खास अंदाज के बावजूद उसका प्रपोजल ठुकरा देती हैं और शादी से इनकार कर देती हैं। यहीं से कहानी में दिल टूटने का एंगल आता है।

इसके बाद एंट्री होती है जान्हवी कपूर और रोहित सराफ की। जान्हवी फिल्म में तुलसी नाम की एक सीधी-सादी स्कूल टीचर का किरदार निभा रही हैं, जबकि रोहित सराफ उनके एक्स-बॉयफ्रेंड के रोल में हैं।

कहानी में नया मोड़ तब आता है, जब वरुण जान्हवी को बताता है कि उनकी एक्स और जान्हवी का एक्स दोनों एक-दूसरे से शादी करने वाले हैं। दोनों अपने-अपने टूटे दिलों के साथ एक-दूसरे के करीब आते हैं और मिलकर एक योजना बनाते हैं। दोनों तय करते हैं कि वे अपने पुराने प्यार को वापस पाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए वे अपना लुक पूरी तरह बदलते हैं और एक-दूसरे के बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड बनने का नाटक शुरू करते हैं।

यहां से कहानी हल्की-फुल्की कॉमेडी, रोमांस और इमोशन के रास्ते पर निकल पड़ती है। दोनों मिलकर सोशल मीडिया पर रोमांटिक रील्स बनाते हैं, साथ घूमते हैं और दिखावा करते हैं कि वे एक-दूसरे से प्यार करते हैं। इस दौरान मनीष पॉल की एंट्री होती है, जो एक वेडिंग प्लानर की भूमिका निभा रहे हैं और फिल्म में हंसी का तड़का लगाते हैं।

वरुण और जान्हवी को साथ देखकर सान्या और रोहित को जलन होने लगती है। दोनों अपने एक्स को किसी और के साथ देखकर असहज हो जाते हैं और यहीं से कहानी में भावनाओं का खेल तेज हो जाता है।

ट्रेलर के आखिर में वरुण एक बड़ी दुविधा में दिखाई देते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वह सान्या मल्होत्रा के किरदार के पास वापस लौटें या जान्हवी कपूर की तुलसी को ही अपना सच्चा प्यार मानें।

ट्रेलर को देख अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म एक फुल एंटरटेनमेंट पैकेज है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को रिलीज होगी।

 

 

Bollywood Trailerrohit sarafJanhvi Kapoorvarun-dhawanDharma Productionssunny sanskari ki tulsi kumariSanya Malhotra

Related posts

Loading...

More from author

Loading...