मनोरंजन

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Teaser: ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का टीजर रिलीज, बाहुबली अवतार में दिखे वरुण धवन!

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का टीजर रिलीज, वरुण-जान्हवी की रोमांटिक कॉमेडी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 29, 2025, 11:00 AM
‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का टीजर रिलीज, बाहुबली अवतार में दिखे वरुण धवन!

मुंबई:  अब दर्शकों का इंतजार हुआ खत्म क्योंकि बहुप्रतीक्षित अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के मेकर्स ने शुक्रवार को टीजर रिलीज कर दिया है, जिसमें कॉमेडी और रोमांस का जबरदस्त तड़का देखने को मिल रहा है।

धर्मा प्रोडक्सन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर टीजर रिलीज किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "चार लोग, दो दिल तोड़ने वाले, एक शादी। फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का टीजर रिलीज हो गया है। यह 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।"

1 मिनट के टीजर की शुरुआत वरुण धवन के मस्ती भरे अंदाज से होती है, जहां वह बाहुबली अवतार में नजर आते हैं। वरुण मजेदार अंदाज में पूछते हैं, "मैं बाहुबली लग रहा हूं ना?" जवाब में एक किरदार कहता है, "रणवीर सिंह की धोती में प्रभास का पौधा लग रहा है!" इसके बाद पुराना बॉलीवुड गाना 'तुझे लागे ना नजरियां' की धुन बजती है, और रोहित सराफ स्टाइल में हेलिकॉप्टर से उतरते हैं। टीजर में जान्हवी कपूर और अन्य किरदारों की झलक भी दिखाई गई है, जो कहानी में ट्विस्ट लाता है। वरुण धवन और जान्हवी कपूर की जोड़ी स्क्रीन पर दिखती है और टीजर का अंत होता है।

फिल्म शानदार रोमांस और हंसी का वादा करती है। टीजर देखकर साफ है कि यह फिल्म दर्शकों को हंसी, प्यार और मनोरंजन का जबरदस्त डोज देगी।

शशांक खेतान के निर्देशन में बनी फिल्म में जान्हवी और वरुण के अलावा अक्षय ओबेरॉय, रोहित सराफ, सान्या मल्होत्रा और मनीष पॉल भी अहम किरदार में हैं।

धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में एक बार फिर वरुण और जान्हवी स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आएंगे। इससे पहले दोनों ने साल 2023 में आई फिल्म 'बवाल' में साथ काम किया था।

बता दें, फिल्म की रिलीज डेट पर कई बार बदलाव किए गए हैं, लेकिन अब ये 2 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दिलचस्प बात यह है कि 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब बॉक्स ऑफिस पर 'कांतारा: अ लीजेंड - चैप्टर 1' और हर्षवर्धन राणे की अभिनीत फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' से टक्कर लेगी।

 

Bollywood TeaserJanhvi Kapoorvarun-dhawanUpcoming Bollywood MoviesDharma Productionssunny sanskari ki tulsi kumariShashank Khaitan

Related posts

Loading...

More from author

Loading...