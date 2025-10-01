मनोरंजन

Varun Dhawan New Movie : 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' पर बोले निर्देशक शशांक खेतान, 'फिल्म में वरुण संस्कारी तो बस नाम का है, असल में सब उल्टा है'

वरुण धवन और जान्हवी कपूर स्टारर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' दशहरे पर रिलीज होगी।
Oct 01, 2025, 04:32 AM
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' पर बोले निर्देशक शशांक खेतान, 'फिल्म में वरुण संस्कारी तो बस नाम का है, असल में सब उल्टा है'

मुंबई: बॉलीवुड में रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले निर्देशक शशांक खेतान एक बार फिर दर्शकों के बीच अपनी नई फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर चर्चाओं में हैं। फिल्म में वरुण धवन और जान्हवी कपूर मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म के बारे में आईएएनएस से बात करते हुए शशांक खेतान ने कई दिलचस्प बातें साझा कीं और बताया कि वरुण का किरदार असल में कितना अलग और अनोखा है।

आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में शशांक खेतान ने कहा, ''वरुण का किरदार भले ही बाहर से बहुत ही भावुक और सभ्य दिखता हो, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल उसके नाम के उलट हैं। 'संस्कारी' शब्द का इस्तेमाल असल में एक मजाक के तौर पर किया गया है। दर्शकों को फिल्म में कई ऐसे पल देखने को मिलेंगे जहां वरुण का किरदार कुछ ऐसा करता है जो बिल्कुल भी सभ्य या परंपरागत नहीं लगता।''

उन्होंने आगे बताया कि वरुण का किरदार उन्होंने असली जिंदगी में मिले कुछ लोगों से प्रेरित होकर बनाया है। जब भी कोई व्यक्ति उन्हें प्रभावित करता है, तो वे उसकी कुछ आदतें या खासियतें अपनी फिल्मों में किरदारों के जरिए दिखाते हैं।

जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने वरुण धवन को ही क्यों चुना, तो शशांक ने कहा, ''इस कहानी की शुरुआत ही वरुण के साथ हुई थी। यह विचार हम दोनों ने मिलकर विकसित किया था, इसलिए मुझे वरुण के अलावा कोई और इस भूमिका के लिए फिट नहीं लगा। वरुण के साथ मेरी यह तीसरी फिल्म है। हम दोनों के बीच एक खास क्रिएटिव समझ है, जिससे फिल्म बनाने की प्रक्रिया आसान और मजेदार हो जाती है। वरुण के साथ काम करना हमेशा एक सुकून देने वाला अनुभव होता है।''

फिल्म की कास्टिंग पर बात करते हुए शशांक खेतान ने आईएएनएस से कहा, ''कहानी तैयार होने के बाद मुझे लीड कलाकारों का चुनाव करने में कोई परेशानी नहीं हुई। जान्हवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, अक्षय ओबेरॉय और मनीष पॉल जैसे टैलेंटेड कलाकारों ने फिल्म को मजबूती दी है। फिल्म की कहानी ग्रैंड इंडियन वेडिंग के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें परिवार, प्यार, झगड़े और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा।''

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' इस साल दशहरे के मौके पर यानी 2 अक्टूबर 2025 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

 

 

