Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari : ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की पब्लिसिटी में दम लगा रहे वरुण और जाह्नवी, दो दिन बाद होगा फैसला

नई दिल्ली: फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ को रिलीज होने में 2 दिन का समय बचा है और फिल्म को हिट कराने के लिए वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ जमकर मेहनत कर रहे हैं।

अलग-अलग राज्यों में फिल्म का प्रमोशन हो रहा है और सोशल मीडिया पर फिल्म का 'बज' कायम रखने के लिए चारों स्टार्स अपने लुक और मस्ती से फैंस का दिल जीत रहे हैं।

अब रोहित सराफ ने वरुण धवन, जाह्नवी कपूर और सान्या मल्होत्रा को टैग कर वीडियो पोस्ट की है, जिसमें पांचों स्टार्स लग्जरी कार की सवारी कर रहे हैं और कार में भी मस्ती करने का मौका नहीं गंवा रहे। वीडियो में सभी लोग अपने ही फिल्म के गाने 'बिजुरिया' पर गजब के एक्सप्रेशन के साथ डांस कर रहे हैं… लेकिन सारी लाइमलाइट मनीष पॉल लूट लेते हैं, क्योंकि वीडियो के आखिर में भी एक्टर कॉमेडी ही कर रहे हैं।

रोहित सराफ ने कैप्शन में लिखा, "हम अपने ही तरीके से नाचते रहेंगे… क्योंकि एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है… जाओ अपना टिकट बुक करो।"

बीते रविवार से ही फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है।

फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन फिल्म के लिए फिल्मी गुरुवार मुश्किल रहेगा, क्योंकि इसी तारीख को ऋषभ शेट्टी अभिनीत 'कांतारा: चैप्टर 1' भी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये एक पैन इंडिया फिल्म है और कई भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म लगभग 125 करोड़ के बजट के साथ बनी है, जबकि ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का बजट लगभग 60 करोड़ है। अब देखना होगा कि पहले दिन कौन सी फिल्म दर्शकों का दिल जीतेगी और बड़ी कमाई करेगी।

वर्क फ्रंट की बात करें तो वरुण धवन और जान्हवी कपूर की ये साथ में दूसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों को 'बवाल' में देखा गया था। फिल्म ने औसत कमाई की थी लेकिन ओटीटी पर फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला था।