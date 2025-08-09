मनोरंजन

Sunny Hinduja Web Series:जासूसों को अभिनेता सनी हिंदुजा का सलाम, कहा- यही है देश के असली हीरो

सनी हिंदुजा की एक्शन थ्रिलर ‘सारे जहां से अच्छा’ 13 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 09, 2025, 01:57 PM
जासूसों को अभिनेता सनी हिंदुजा का सलाम, कहा- यही है देश के असली हीरो

मुंबई: फेमस एक्टर सनी हिंदुजा अपनी अपकमिंग एक्शन थ्रिलर सीरीज 'सारे जहां से अच्छा' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं।

यह सीरीज एक साहसी भारतीय जासूस के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे एक परमाणु कार्यक्रम को विफल करने के लिए सीमा पार बैठे जासूस को हराने का काम सौंपा गया है।

आईएएनएस से खास बातचीत के दौरान सनी ने देश को अदृश्य खतरों से बचाने के लिए हमारे जासूसों द्वारा झेली जाने वाली कठिनाइयों के बारे में अपने विचार साझा किए।

जासूसों की तुलना हमारे सैनिकों से करते हुए अभिनेता ने कहा, "एक जासूस किसी जवान से कम नहीं होता। जैसे एक जवान सीमा पर लड़ रहा होता है, वैसे ही एक जासूस बौद्धिक रूप से लड़ रहा होता है। वे युद्ध या किसी बड़ी दुर्घटना को रोकने की भी वही भूमिका निभा रहे होते हैं, यही उनका सबसे बड़ा काम है।"

उन्होंने आगे कहा कि सबसे बुरी बात यह है कि अगर उन्होंने 10 काम सही किए हैं, लेकिन अंत में एक भी काम गलत कर दिया, तो वो अपने काम में बिलकुल भी सफल नहीं होते।

सनी ने कहा, "फिल्मों में तो हमें कई मौके मिलते हैं, लेकिन उन्हें कभी नहीं मिलते। उनका काम कितना कठिन और जटिल है, ये हम समझ ही नहीं सकते; उन्हें एक जासूस के रूप में काम करने के लिए पूरी तरह जागरूक और सतर्क रहना होता है।''

एक्टर ने समझाया कि एक जासूस को हर समय कितना सतर्क रहना पड़ता है। उन्होंने कहा, "उनका काम कितना कठिन और जटिल है ये हम समझ ही नहीं सकते, वो एक जासूस के रूप में काम करने के लिए पूरी तरह जागरूक और सतर्क रहना होता है।"

'द फैमिली मैन' स्टार ने बताया कि उनके जीवन में एक भी गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ये एक बड़ी आफत का कारण बन सकती है।

सीरीज की बात करें तो इसमें सनी हिंदुजा के साथ सुहैल नय्यर, कृतिका कामरा, तिलोत्तमा शोम, रजत कपूर और अनूप सोनी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

बॉम्बे फेबल्स ने इसे प्रोड्यूस किया है। भावेश मंडालिया इसके क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं। ‘सारे जहां से अच्छा’ का प्रीमियर इस स्वतंत्रता दिवस से पहले 13 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर होगा।

 

 

spy thriller seriesSaare Jahan Se AcchaSunny HindujaIndependence Day OTT releaseIndian OTT releasesNetflix IndiaBollywood web series

Related posts

Loading...

More from author

Loading...