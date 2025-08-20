Sunny Hinduja Netflix,: सनी हिंदुजा ने दिखाई ‘सारे जहां से अच्छा’ के मुर्तजा की झलक, लुक्स को बताया ‘किलर’

मुंबई: अभिनेता सनी हिंदुजा की हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स वेब सीरीज ‘सारे जहां से अच्छा: द साइलेंट गार्डियन्स’ दर्शकों के बीच खूब चर्चा बटोर रही है। इस सीरीज में सनी ने 'मुर्तजा मलिक' नामक किरदार निभाया है, जो एक आईएसआई (पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी) ऑफिसर है।

सनी ने सोशल मीडिया पर अपने किरदार की तस्वीरें साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, “मुर्तजा सिर्फ गुण से नहीं, लुक्स से भी किल करता है।”

उनकी इस पोस्ट पर एक्टर चंदन रॉय सान्याल ने कमेंट करते हुए कहा, “अरे अरे टाइगर।” जबकि, कुणाल ठाकुर ने लिखा, “बिल्कुल सही।”

सनी हिंदुजा ने बताया था कि वह किसी रोल को निभाते समय किरदार की राष्ट्रीयता या पृष्ठभूमि पर ध्यान नहीं देते, बल्कि किरदार की भूमिका और उसकी गहराई पर ध्यान देते हैं।

सनी का कहना है कि अच्छे किरदार की कमी है और एक अभिनेता होने के नाते किरदार को ऐसे निभाना चाहिए, जो कहानी को अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, भले ही वह निगेटिव रोल हो।

‘सारे जहां से अच्छा’ एक हाई-वॉल्टेज जासूसी थ्रिलर है, जो 1970 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु हथियारों की होड़ पर आधारित है। सुमित पुरोहित के निर्देशन में बनी इस सीरीज का निर्माण गौरव शुक्ला ने किया है।

सीरीज में प्रतीक गांधी भारतीय रॉ एजेंट विष्णु शंकर की भूमिका में हैं, जो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिश करता है।

सनी हिंदुजा का किरदार मुर्तजा मलिक इस मिशन में उनका मुख्य प्रतिद्वंद्वी रहता है। मुर्तजा का किरदार न केवल एक कट्टर खुफिया अधिकारी के रूप में उभरता है, बल्कि उसकी भावनात्मक गहराई भी दर्शकों को प्रभावित करती है।

13 अगस्त को रिलीज हुई सीरीज में सनी हिंदुजा के साथ प्रतीक गांधी, तिलोत्तमा शोम, कृतिका कामरा, सुहैल नायर, रजत कपूर और अनूप सोनी जैसे एक्टर्स अहम भूमिकाओं में हैं।