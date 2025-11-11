Sunny Hinduja : 'थाई मसाज' को 3 साल पूरे, सनी हिंदुजा ने खास अंदाज में याद किए पुराने दिन

मुंबई: अभिनेता सनी हिंदुजा की फिल्म 'थाई मसाज' के रिलीज को तीन साल पूरे हो गए हैं। मंगलवार को अभिनेता ने खास अंदाज में फिल्म के पुराने दिनों को याद किया।

अभिनेता सनी हिंदुजा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसके साथ उन्होंने फिल्म के पुराने दिनों और कलाकारों के साथ बिताए पल को याद किया।

अभिनेता ने लिखा, "तीन सालों की मेहनत के बाद एक खास फिल्म खास लोगों के साथ। फिल्म थाई मसाज की पूरी टीम का दिल से धन्यवाद।"

फिल्म का निर्देशन मंगेश हडावले ने किया था। इसके निर्माता इम्तियाज अली और मोहित चौधरी थे। इसका लेखन मंगेश हडावले, साजिद अली और आशीष ठाकुर ने किया है। फिल्म में गजराज राव, दिव्येंदु शर्मा, अलीना जसोबिना, सनी हिंदुजा और अनुरिता झा जैसे मंझे कलाकार नजर आए थे।

फिल्म की कहानी उज्जैन के रहने वाले आत्माराम दुबे की है, जिसका किरदार गजराज राव ने पर्दे पर जीवंत किया है। आत्माराम बैंक की जॉब से रिटायर हो जाते हैं। बाद में वे टाइपराइटर से स्केच बनाना सिखाते हैं। परिवार के लिए वे आदर्श पुरुष हैं। उनका 70वां जन्मदिन जोर-शोर से मनाने की तैयारी चल रही होती है। तभी रहस्य खुलता है कि तीन साल पहले वे चोरी-छिपे थाईलैंड गए थे।

उज्जैन जैसे शहर में ये बात एक हवा की तरह फैलती है। फिल्म इस रहस्य को खोलते हुए जीवन के गहरे सवाल उठाती है, जैसे उम्र ढलने पर इच्छाएं, सामाजिक बंधन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता।

अभिनेता सनी हिंदुजा ने 'फैमिली मैन', 'चाचा विधायक हैं हमारे', और 'एस्पिरेंट्स' जैसी सीरीज में काम कर दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई है। अभिनेता हाल ही में नेटफ्लिक्स सीरीज 'सारे जहां से अच्छा' में नजर आए थे।

सुमित पुरोहित द्वारा निर्देशित सीरीज में सनी हिंदुजा के अलावा, प्रतीक गांधी, कृतिका कामरा, तिलोत्तमा शोम, रजत कपूर, और अनूप सोनी जैसे सितारे भी हैं। यह सीरीज 13 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।

