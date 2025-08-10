Sunny Hinduja ISI Agent: पाकिस्तानी एजेंट की भूमिका निभाने पर बोले सनी हिंदुजा, 'अच्छे रोल आसानी से नहीं मिलते'

मुंबई: अभिनेता सनी हिंदुजा अपकमिंग वेब सीरीज 'सारे जहां से अच्छा' में आईएसआई एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं। अभिनेता ने बताया कि वह किसी रोल को निभाते समय किरदार की राष्ट्रीयता या पृष्ठभूमि पर ध्यान नहीं देते, बल्कि किरदार की भूमिका और उसकी गहराई पर ध्यान देते हैं।

सनी का कहना है कि अच्छे किरदार की कमी है और एक अभिनेता होने के नाते किरदार को ऐसे निभाना चाहिए जो कहानी को अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, भले ही वह निगेटिव रोल हो।

अभिनेता ने अपने रोल के बारे में बात करते हुए आईएएनएस से कहा, "अच्छे रोल मिलना बहुत मुश्किल है, और एक किरदार को निभाने के लिए सौ लोग खड़े रहते हैं। इसलिए, एक अभिनेता होने के नाते, मैं यह नहीं सोचता कि ये रोल कैसा है, ये किस जगह का है, या ये किस जाति या धर्म से है। बल्कि, मैं बस यह देखता हूं कि रोल कितना दमदार है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, अच्छा रोल मिलना बहुत मुश्किल है।"

इस सीरीज में प्रतीक गांधी रॉ एजेंट विष्णु शंकर की भूमिका निभा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने आईएएनएस से कहा, "अगर आप कृष्ण की बात करते हैं, तो कंस का भी जिक्र मिलेगा। तो जब हम सेना की बात करते हैं, जब हम दो देशों की खुफिया एजेंसियों की बात करते हैं, तो हमारी अपनी और दूसरे देश की खुफिया एजेंसी की लड़ाई भी दिखेगी। ऐसे में सामने वाली एजेंसी का किरदार भी सामने आएगा और इस किरदार को कोई न कोई तो निभाएगा, वर्ना कहानी कैसे बनेगी?"

बता दें, सीरीज 'सारे जहां से अच्छा' की कहानी एक रॉ एजेंट विष्णु शंकर की है, जिसे एक खतरनाक मिशन पर पाकिस्तान के अंदर भेजा जाता है। यह कहानी 1970 के दशक की तनावपूर्ण स्थिति पर आधारित है, जब हर कदम पर दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा था। इस सीरीज में सुहैल नय्यर, कृतिका कामरा, तिलोतमा शोमे, राजत कपूर और अनुप सोनी भी हैं। गौरव शुक्ला द्वारा निर्मित और भवेश मंडालिया के क्रिएटिव प्रोडक्शन में बनी यह सीरीज स्वतंत्रता दिवस से पहले 13 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।