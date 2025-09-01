Sunny Deol Birthday Wish: सनी देओल ने मां प्रकाश कौर को जन्मदिन पर दी बधाई, तस्वीरें की साझा

मुंबई: 'जाट' फिल्म से दर्शकों के बीच सुर्खियां बटोर चुके एक्शन हीरो सनी देओल ने सोमवार को मां प्रकाश कौर को जन्मदिन की बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

'बॉर्डर' फेम अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर अपनी मां के साथ दो तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "हैप्पी बर्थडे मम्मा। आई लव यू।"

तस्वीर में अभिनेता काले रंग के गेटअप में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पगड़ी से लेकर पैंट-शर्ट सब काले रंग के पहने हुए हैं। वहीं, उनकी मां पीले सूट में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। दोनों तस्वीरों में कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं।

अभिनेता की यह तस्वीर प्रशंसकों के दिलों को भा गई। वे कमेंट सेक्शन में कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

इस पोस्ट के कमेंट में अभिनेता के बेटे राजवीर देओल ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे दादी मां... लव यू।"

एक यूजर ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे माते। आपका हर दिन मंगलमय हो। आपकी तस्वीर बहुत अच्छी लग रही है। गुड लक। जय माता दी।"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "माता जी के चरणों में पूरी दुनिया का सिर नतमस्तक हो जाता है। मैं भी उस मिट्टी का एक अंश हूं, मेरा भी माताजी के चरणों में नतमस्तक कोटि-कोटि प्रणाम।"

इसी के साथ अभिनेता बॉबी देओल ने भी मां के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह प्रकाश कौर को गले लगाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसे कैप्शन दिया, "लव यू मां। हैप्पी बर्थडे।"

बता दें, प्रकाश कौर अभिनेता धर्मेंद्र की पहली पत्नी हैं। दोनों की शादी 1954 में हुई थी। प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के दो बेटे, सनी देओल और बॉबी देओल, और दो बेटियां, विजेता और अजीता, हैं।

अभिनेता सनी देओल के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'जाट' थी। इसका निर्देशन गोपीचंद मलिनेनी ने किया है। सनी देओल के साथ फिल्म में रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह, सैयामी खेर और रेजिना कैसंड्रा भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म में अभिनेता रणदीप हुड्डा खतरनाक खलनायक 'राणातुंगा' के किरदार में हैं। फिल्म में उर्वशी रौतेला का एक आइटम सॉन्ग 'टच किया' भी है।

इसी के साथ ही वह वॉर ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर-2' में भी नजर आएंगे। मेकर्स ने इसका पहला पोस्टर 15 अगस्त को जारी किया था।

अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के अलावा, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी, मेधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा जैसे सितारे प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्माण भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता ने मिलकर किया है।