Sunny Deol Reaction : 'शर्म नहीं आती,' मीडिया पर फूटा सनी देओल का गुस्सा

फेक खबरों पर सनी देओल का गुस्सा, धर्मेंद्र की सेहत पर बड़ा अपडेट
Nov 13, 2025, 03:26 PM
'शर्म नहीं आती,' मीडिया पर फूटा सनी देओल का गुस्सा

नई दिल्ली: बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र देओल बुधवार को अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए हैं, लेकिन उनके निधन की झूठी खबरों से देओल परिवार और उनके फैंस में काफी नाराजगी है।

इसी को लेकर पहली बार मीडिया के सामने धर्मेंद्र के बेटे और मशहूर फिल्म अभिनेता सनी देओल का गुस्सा कैमरे के सामने फूट गया।

गुरुवार की सुबह सनी देओल को जुहू स्थित आवास से बाहर आते देखा गया, जहां पैपराजी उन्हें कवर करने के लिए पहले से मौजूद थी। पहले एक्टर ने मीडिया के सामने हाथ जोड़े और फिर गुस्से से कहा, "घर पर तुम्हारा परिवार, माता-पिता और बच्चे हैं, और तुम ऐसे वीडियो बना रहे हो जैसे कि तुम बेवकूफ़ हो, शर्म नहीं आती।"

एक्टर के एक्सप्रेशन काफी गुस्से वाले थे और उनके चेहरे से ही पता चल रहा है कि वे निधन की खबरों से कितने आहत हैं। किसी भी बेटे के लिए अपने पिता के लिए ऐसी बातें सुनना पीड़ादायक होता है।

इससे पहले हेमा मालिनी ने भी मंगलवार को मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के निधन की फैली खबरों को गैरजिम्मेदाराना बताया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, "जो कुछ हो रहा है, वह अक्षम्य है! जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जिस पर इलाज का असर दिखा रहा है और वह अच्छे से रिकवर भी कर रहा है? यह बेहद अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना है। कृपया परिवार और उनकी निजता की जरूरत का पूरा सम्मान करें।"

ईशा देओल ने भी उनके पिता की हेल्थ अपडेट सोशल मीडिया पर निधन की खबरों के बाद शेयर की थी।

बता दें, बुधवार की सुबह धर्मेंद्र घर वापस आ चुके हैं और घर से ही उनका आगे का इलाज किया जा रहा है। मेडिकल की सारी सुविधाएं उनके घर पर पहुंचा दी गई हैं और डॉक्टरों की टीम लगातार एक्टर के घर भी पहुंच रही है। ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया था कि धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वे इलाज पर अच्छे से रिस्पांड कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द वे पहले जैसे ठीक हो जाएंगे।

बता दें कि धर्मेंद्र देओल को उम्र संबंधी परेशानियों के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। पहले भी वे रूटीन चैकअप के लिए अस्पताल आते-जाते रहे हैं।

--आईएएनएस

 

 

