Sunny Deol Birthday : डेब्यू के दौरान ही धर्मेंद्र ने लगा दी थी सनी देओल की क्लास, रातभर कराते थे काम

नई दिल्ली: पाकिस्तान में जाकर नल उखाड़ कर पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाने वाले 'तारासिंह' फेम एक्टर सनी देओल फैंस के फेवरेट हैं। अपनी देशप्रेम से भरी फिल्मों से सनी ने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई है।

रविवार को एक्टर अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म पंजाब में अभिनेता धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के घर पर हुआ था। एक्टर बचपन से भी अपने पिता को देखकर फिल्मों में काम करना चाहते थे और स्टार किड होने की वजह से फिल्मों में आने के लिए सनी को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी।

सनी देओल का बचपन थोड़ा कठिनाइयों में बीता क्योंकि उन्हें डिस्लेक्सिया था, जिसके कारण उन्हें पढ़ने-लिखने और याद रखने तक में परेशानी होती थी। उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था कि इस बीमारी की वजह से उन्हें बहुत बार मार खानी पड़ी थी। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सनी का असली नाम अजय सिंह है, लेकिन फिल्मों में एंट्री से पहले धर्मेंद्र ने उनका नाम सनी देओल कर दिया।

उन्हें ये नाम सूट भी किया और इंडस्ट्री में बैक-टू-बैक हिट फिल्में दीं। सनी देओल दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के बेटे हैं और एक्टिंग उनके खून में है, लेकिन हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने से पहले उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया। उन्होंने बर्मिंघम के ओल्ड वर्ल्ड थिएटर में एक्टिंग के गुण सीखे और अपनी कला को निखारकर डेब्यू किया।

हालांकि, सनी को अपनी फिल्म के दौरान ही धर्मेंद्र से बहुत डांट खाने को मिली थी। वे सनी को किसी स्कूली बॉय की तरह प्रशिक्षित करते थे।

खुद धर्मेंद्र ने एक किस्सा सुनाते हुए बताया था कि पहली फिल्म 'बेताब' के लिए सनी को खूब सारी डांट पड़ी थी। उन्होंने खुलासा किया था कि सनी ने फिल्म की डबिंग पूरी कर ली थी और जब मैंने डबिंग को सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया। डबिंग बहुत खराब थी। इसलिए मैंने दोबारा पूरी फिल्म की डबिंग सनी से करवाई थी।

फिल्म बेताब के समय धर्मेंद्र सनी को बैठाकर रात-रात भर फिल्म की डबिंग कराते थे और एक्टर की हालत स्कूल के किसी बच्चे के जैसी हो जाती थी।

सनी ने पहली फिल्म से अपने पिता से काफी कुछ सीखा। धर्मेंद्र ने हर मौके पर अपने दोनों बेटों को बॉलीवुड में एंट्री के साथ काफी कुछ सिखाया, और शायद यही कारण है कि आज दोनों बेटे पिता की विरासत को आगे ले जा रहे हैं। सनी देओल ने लंबे समय के बाद 'गदर-2' के साथ फिल्मों में जबरदस्त वापसी की है। इसके बाद 'जाट' फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। अब एक्टर की फिल्म 'लाहौर 1947' आ रही है।