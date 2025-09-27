Sunita Ahuja Dance : सुनीता आहूजा पर चढ़ा नवरात्रि का रंग, पंडाल में किया जमकर गरबा

नई दिल्ली: हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर गोविंदा ने सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्मों से नवाजा है, लेकिन अब एक्टर अपने लिए (मी) टाइम बिता रहे हैं।

गोविंदा ज्यादातर अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ रियलिटी शोज में देखे जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सुनीता गोविंदा से ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। एक्ट्रेस की पत्नी खुद का यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, और अब नवरात्रि के मौके पर एक्टर की पत्नी को भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ के साथ डांस करते देखा गया।

सुनीता आहूजा ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो संभावना सेठ के साथ मां दुर्गा के पंडाल में हैं। दोनों डीवास ने नवरात्रि को देखते हुए ट्रेडिशनल लुक ले रखा है। अब नवरात्रि के दिन हैं और गरबा वाली वाइब ना हो, ऐसा हो नहीं सकता।

सुनीता और संभावना दोनों ही पंडाल में "जुल्मी सांवरिया" सॉन्ग पर डांस कर रही हैं। वीडियो में सुनीता का डांस काबिल-ए-तारीफ है क्योंकि उनका ये टैलेंट शायद ही किसी ने आज तक देखा होगा। फैंस भी सुनीता का डांस देखकर हैरान हैं। एक यूजर ने तारीफ कर लिखा, "लगता है आप दोनों बहनें हैं! एक जैसा व्यक्तित्व, कमाल की डांसर और बहुत ही खूबसूरत।"

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "आप दोनों को एक फ्रेम में एनर्जी के साथ डांस करते देख मजा ही आ गया।"

इससे पहले सुनीता ने माता रानी के पंडाल और अपने घर की खूबसूरत फोटोज शेयर कीं। फोटो में एक्ट्रेस बालों में गजरा लगाए, सुर्ख लाल रंग की साड़ी में दिख रही हैं। एक्ट्रेस ने फोटोज में अपने घर का डायनिंग हॉल भी दिखाया है।

बता दें कि सुनीता आहूजा ने कुछ महीनों पहले ही अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जहां वो अपनी डेली लाइफ का रूटीन फैंस के साथ शेयर करती हैं। सुनीता का पहला व्लॉग ही सुपरहिट साबित हुआ था, जिसमें वो अपनी कुलदेवी मां काली के दर्शन के लिए गई थी। पहले ही व्लॉग में एक्ट्रेस ने अपने और पति गोविंदा के रिश्तों पर कई खुलासे किए थे।