Suniel Shetty Dussehra : सुनील शेट्टी ने दशहरा पर साझा किया भावपूर्ण संदेश, जड़ों से जुड़ने की दी प्रेरणा

मुंबई: अभिनेता सुनील शेट्टी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों और इस त्योहार के महत्व को बताते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में सुनील शेट्टी दशहरा के एक कार्यक्रम में शामिल होते दिख रहे हैं, जहां वे मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, वहां मौजूद लोगों से मिलते हैं, और आयोजन का आनंद लेते दिखते हैं। कभी वे मंदिर में आशीर्वाद लेते हैं, तो कभी उत्सव की खुशी में डूबे नजर आते हैं।

सुनील ने अपने कैप्शन में लिखा, "दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं है... यह मुझे मेरी जड़ों की याद दिलाता है। पिली नालिके की आवाज, देवी मंदिर की शांति, और वह आग जो मेरे अंदर के संस्कारों की है। जहां इरादा श्रीराम जैसा हो… वहां हर रावण की हार निश्चित है। आप सभी को साहस, स्पष्टता और संस्कृति से भरे दशहरा की शुभकामनाएं।"

प्रशंसकों को उनका ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है। वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

सुनील शेट्टी के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह हाल ही में जैकी श्रॉफ के साथ वेब सीरीज हंटर में नजर आए थे। सीरीज में जैकी ने खलनायक 'द सेल्समैन' का किरदार निभाया था।

सीरीज का निर्देशन प्रिंस धीमान ने किया है। इसमें सुनील शेट्टी, अनुषा दांडेकर और बरखा बिष्ट जैसे कलाकार भी शामिल हैं।

अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वह वेलकम टू द जंगल (हिट फ्रैंचाइजी की अगली कड़ी) में नजर आएंगे। यह एक मल्टीस्टारर फिल्म है, इसमें अक्षय कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, और अरशद वारसी जैसे कई बड़े कलाकार भी नजर आएंगे। फिल्म के निर्देशक अहमद खान हैं।