Suniel Shetty BSF : सुनील शेट्टी ने बढ़ाया बीएसएफ जवानों का हौसला, कहा- कश्मीर में जल्द शुरू होगी फिल्मों की शूटिंग

जम्मू: जम्मू में बीएसएफ की मैराथन की प्रतियोगियों में जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए अभिनेता सुनील शेट्टी पहुंच चुके हैं। एक्टर ने बीएसएफ जवानों की बहादुरी की भरपूर तारीफ की है और उन्होंने इस बात का हिंट दिया है कि जल्द ही कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग शुरू होगी।

मीडिया से बात करते हुए सुनील शेट्टी ने अपने किरदार भैरव सिंह को याद किया और कहा, "ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है क्योंकि लोग मुझे जानते हैं 'बॉर्डर' फिल्म के भैरव सिंह के किरदार की वजह से। यह मेरी पहली मैराथन है और उम्मीद है कि मैं भविष्य में और भी कई मैराथनों में भाग लूंगा। हमारे जवान हमारे लिए गर्व की बात है और ये हमारे लिए सबसे कठिन जगहों पर तैनात रहते हैं और सुरक्षा करते हैं।"

बीएसएफ जवानों की तारीफ करते हुए एक्टर ने कहा कि बीएसएफ की वजह से हम घरों में सुरक्षित महसूस कर पाते हैं, और मैं भी आज उन्हीं की बदौलत यहां खड़ा हूं। ये मेरे लिए सम्मान की बात है, और हमेशा मेरा बीएसएफ से खास लगाव रहा है क्योंकि 'बॉर्डर' में निभाया गया भैरव सिंह का रोल मेरे दिल के बहुत करीब है।

जम्मू के युवाओं को संदेश देते हुए एक्टर ने कहा, "युवा एकता के प्रतीक हैं और हमें पता है कि अगर जम्मू कश्मीर सेफ है, तो पूरा देश सेफ है, अगर जम्मू कश्मीर तरक्की करता है, तो पूरा देश तरक्की करता है, इसलिए मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं यहां आकर अपने हिसाब से सपोर्ट करूं।"

जम्मू कश्मीर में बॉलीवुड की वापसी के सवाल पर सुनील शेट्टी ने कहा कि जल्द ही कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग शुरू होगी। अगले साल गर्मियों में फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं यहां सब कुछ अच्छा और शांत होगा।

बता दें कि सुनील शेट्टी की फिल्म 'जय' रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी जानकारी देते हुए बीते दिन एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपना डांस शेयर किया था। इसके अलावा एक्टर 'वेलकम टू जंगल' में दिखने वाले हैं।

