Sudesh Berry Throwback : सुदेश बेरी ने किया 'पहला नशा' को याद, कहा- कुछ पल इतिहास बन जाते हैं

सुदेश बेरी ने ‘पहला नशा’ की यादें साझा कर बनाया nostalgic माहौल
Dec 06, 2025, 04:21 AM
मुंबई: टेलीविजन की दुनिया से लेकर हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास पहचान रखने वाले अभिनेता सुदेश बेरी अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियो-तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। शुक्रवार को अभिनेता ने साल 1993 की फिल्म 'पहला नशा' की पुरानी यादें ताजा की।

अभिनेता सुदेश बेरी ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के कलाकारों के साथ तस्वीर पोस्ट की, जिसमें अभिनेता के साथी कलाकार नजर आ रहे हैं। पोस्ट कर उन्होंने लिखा, "फिल्म 'पहला नशा' के सेट से एक खास याद। कुछ पल इतिहास बन जाते हैं और यह उनमें से एक है। 'पहला नशा' में शानदार स्टार कास्ट के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था। फिल्म में दीपक तिजोरी, पूजा भट्ट, रवीना टंडन, परेश रावल, अर्चना पूरन सिंह, कैलाश नाथ और मैं…साथ ही शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान और राहुल रॉय की यादगार खास अपीयरेंस दी थी।

उन्होंने लिखा, "उस समय हम युवा, जुनूनी और सपनों से भरे थे, और सिनेमा हम सबको एक साथ लाया। इस पल को याद करके मैं इस सफर के लिए आभारी और हमारे बनाए गए विरासत पर गर्व महसूस करता हूं। स्मृतियां सदाबहार… सिनेमा सदाबहार।"

1993 में रिलीज हुई फिल्म 'पहला नशा' आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित एक हिंदी थ्रिलर और रोमांस फिल्म थी, जिसमें दीपक तिजोरी, रवीना टंडन और पूजा भट्ट मुख्य भूमिकाओं में थे, और यह हॉलीवुड फिल्म 'बॉडी डबल' का रीमेक थी, जिसमें आमिर खान और सैफ अली खान का कैमियो भी था, और यह फिल्म एक क्लॉस्ट्रोफोबिक अभिनेता के इर्द-गिर्द घूमती है जो जासूसी के जाल में फंस जाता है।

अभिनेता सुदेश बेरी ने अपने करियर में कई यादगार फिल्मों और टीवी इंडस्ट्री में काम किया है। उन्होंने फिल्म 'खतरों के खिलाड़ी' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई थी, जिनमें 'घायल', 'बॉर्डर', 'रिफ्यूजी', 'एलओसी: कारगिल', 'टैंगो चार्ली', 'वंश', और 'युद्धपथ' जैसी फिल्में शामिल हैं।

--आईएएनएस

 

 

