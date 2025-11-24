Subhash Ghai Praise : मेघना घई पुरी के भाषण पर भावुक हुए सुभाष घई, कहा- भगवान आप सबको आशीर्वाद दें

मनोरंजन

सुभाष घई ने आईएफएफआई में मेघना के भाषण की सराहना की, नए टैलेंट को लेकर जताया उत्साह
Nov 24, 2025, 05:54 PM
मुंबई: मशहूर निर्देशक सुभाष घई अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले नए कलाकारों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। सोमवार को भी उन्होंने प्रेरित करते हुए एक पोस्ट शेयर की।

हाल ही में गोवा आईएफएफआई में एक सेमिनार आयोजित किया गया था, जहां पर उनके एक्टिंग स्कूल व्हिस्लिंग वुड्स की प्रेसिडेंट मेघना ने शिरकत की थी, जिन पर गर्व महसूस करते हुए सुभाष घई ने इंस्टाग्राम पर सेमिनार की तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "आईएफएफआई गोवा को बधाई, जिन्होंने भारत के टॉप तीन फिल्म स्कूलों के बीच एक सेमिनार आयोजित किया, जिससे आने वाली एआई और एएसआई की पीढ़ियों के लिए नया टैलेंट तैयार किया जा सके और वे हमारी भारतीय कहानियां दुनिया तक पहुंचा सकें।"

उन्होंने आगे लिखा, "मुझे अपने व्हिस्लिंग वुड्स के छात्रों और प्रेसिडेंट मेघना घई पुरी पर बहुत गर्व है, जिन्होंने आईएफएफआई गोवा में बहुत अच्छा भाषण दिया। भगवान आप सबको आशीर्वाद दें।"

बता दें कि निर्देशक सुभाष घई की दो बेटियां हैं, मुस्कान घई और मेघना घई पुरी।

निर्देशक ने मुक्ता घई से शादी करने के लंबे समय तक बच्चा न होने के कारण अपने भाई से 1978 में मेघना घई पुरी को गोद लिया था और उसकी परवरिश की। फिर, 2000 में कपल ने बायोलॉजिकल बच्चे का स्वागत किया और उसका नाम मुस्कान रखा।

निर्देशक सुभाष घई ने अपनी फिल्मों से कई दशकों तक मनोरंजन किया है। उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, जिनमें 'कालीचरण', 'हीरो', 'जंग', 'कर्मा', 'राम लखन', 'सौदागर', 'खलनायक', 'परदेश' और 'ताल' शामिल हैं।

'इकबाल' निर्देशक की सामाजिक फिल्म थी, जो कि दर्शकों को काफी पसंद आई थी। वह 'व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल' एक्टिंग स्कूल भी चलाते हैं, जिसकी अध्यक्ष उनकी बड़ी बेटी मेघना हैं। घई के एक्टिंग स्कूल के बच्चों ने हाल ही में नई शॉर्ट फिल्म 'रॉकेटशिप' लॉन्च की थी, जिसमें ईशा कोप्पिकर ने अहम भूमिका निभाई थी।

