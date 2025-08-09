मनोरंजन

SS Rajamouli Mahesh Babu Movie: राजामौली और महेश बाबू की फिल्म का नाम 'ग्लोब ट्रोटर'? नवंबर में उठेगा पर्दा

राजामौली-महेश बाबू की नई फिल्म का पहला खुलासा नवंबर 2025 में होगा।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Aug 09, 2025, 01:54 PM
हैदराबाद: मशहूर डायरेक्टर एसएस राजामौली को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े निर्देशकों में से एक माना जाता है।

राजामौली अपने शानदार विजन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हमें ‘बाहुबली’ फ्रेंचाइजी और ‘आरआरआर’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।

वह साउथ के स्टार महेश बाबू के साथ एक फिल्म बना रहे हैं, जिसे अभी तक 'एसएसएमबी29' कहा जा रहा था। शनिवार को महेश बाबू के जन्मदिन पर फिल्म को लेकर एक मेगा अनाउंसमेंट हुई।

सोशल मीडिया पर इसकी एक झलक महेश बाबू के जन्मदिन पर पेश की गई। इसमें एक शख्स के गले में एक लॉकेट नजर आया। इसे महेश बाबू और राजामौली दोनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "पहला खुलासा नवंबर 2025 में होगा। ग्लोब ट्रोटर।"

इसके बाद राजामौली ने इंस्टाग्राम पर भी एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, "प्रिय भारत और दुनियाभर के सिनेमा प्रेमियों, साथ ही महेश के फैंस, काफी समय हो गया है, हमने शूटिंग शुरू की है और हम आपके इस फिल्म को लेकर उत्साह की सराहना करते हैं। इस फिल्म की कहानी और दायरा इतना बड़ा है कि मुझे लगता है, सिर्फ तस्वीरें या प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके साथ न्याय नहीं कर सकते।"

उन्होंने आगे लिखा, "हम इस समय कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं, जो हम जिस दुनिया को बना रहे हैं, उसकी असलियत, गहराई और अनुभव को दर्शा सके। इसे हम नवंबर 2025 में पेश करेंगे और हम एक ऐसी चीज बनाने की कोशिश में हैं, जो पहले कभी नहीं देखी गई हो। आप सभी के धैर्य के लिए धन्यवाद।"

इस ऐलान ने एक बार फिर एसएस राजामौली के नवंबर 2025 में होने वाले खुलासे को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है। जहां उनके सुपरस्टार महेश बाबू के साथ अगले प्रोजेक्ट को लेकर पहले से ही काफी बातें हो रही हैं, वहीं यह ऐलान न सिर्फ इन चर्चाओं को और बढ़ाएगा, बल्कि उत्साह को भी ऊंचे स्तर पर पहुंचा देगा।

 

 

Indian Cinemablockbuster moviesSSMB29SS Rajamoulimahesh babufilm announcementTelugu cinema

