Srinagar Fraud Case : अभिनेत्री निमृत कौर समेत इन सेलेब्स ने दी शुभकामनाएं

मुंबई: सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती पूरे देश में हर्षो-उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर मनोरंजन जगत के कई सितारों ने सोशल मीडिया पर प्रशंसकों को बधाई दी।

अभिनेत्री निमृत कौर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नाम जपो, कीर्तन करो।"

मशहूर लेखक मनोज मुंतशिर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "सच में शक्ति है, सेवा में सुख, और हर इंसान के मन में वही एक प्रकाश जगमगाता है। परम पूज्य गुरुनानक देव जी के ये वचन मानवता का मार्ग सदा प्रशस्त करते रहेंगे। एक ओंकार सतनाम, सतनाम श्री वाहेगुरु।"

मशहूर निर्देशक अशोक ने भी इंस्टाग्राम पर लिखा, "गुरु नानक जी का दिव्य प्रकाश हमारे मन को शांति और सद्भाव की ओर ले जाए। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा विश्वास कर्मकांडों में नहीं, बल्कि प्रेम में निहित है। विभाजन में नहीं, बल्कि एकता में है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति भ्रम में न रहे। गुरु के बिना कोई भी पार नहीं जा सकता है। उनका शाश्वत ज्ञान हमें विनम्रता से जीने, करुणा फैलाने और प्रत्येक आत्मा में ईश्वर को देखने के लिए प्रेरित करता है। दुनिया उनके संदेश के प्रति जागरूक हो। शांति वहीं से शुरू होती है, जहां अहंकार समाप्त होता है।"

अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "सभी को गुरुनानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।"

अभिनेता अक्षय कुमार ने मोशन वीडियो पोस्ट करके लिखा, "गुरुनानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।"

अभिनेता अजय देवगन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "गुरु प्रकाश पर्व की लख-लख बधाईयां।"

अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने भी इंस्टाग्राम पर लिखा, "गुरुनानक जयंती की शुभकामनाएं। वाहेगुरु सबको अच्छी सोच, मीठे बोल और सच्चे कर्म बख्शें।"

