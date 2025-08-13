Sridevi Life Journey: हिंदी सिनेमा की लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी, जिनकी मौत ने दुनिया को कर दिया था हैरान

मनोरंजन

नई दिल्ली: बॉलीवुड में अक्सर कहा जाता है कि हिंदी सिनेमा में नाम कमाने के लिए किसी गॉडफादर का सहारा जरूरी है। लेकिन, कुछ सितारे अपनी मेहनत और प्रतिभा से इस मिथक को तोड़ देते हैं। ऐसी ही एक सुपरस्टार थीं श्रीदेवी, जिन्होंने अपनी बेजोड़ अदाकारी, खूबसूरती और नृत्य कौशल से हिंदी सिनेमा में अमिट छाप छोड़ी।

श्रीदेवी उन गिनी-चुनी अभिनेत्रियों में से थीं, जिन्होंने अपने सिनेमाई सफर में ऊंचाइयां हासिल कीं। उनकी चमक इतनी थी कि सालों बाद भी उनका नाम और उनकी फिल्में दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं।

13 अगस्त, 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी में जन्मीं श्रीदेवी का पूरा नाम श्रीदेवी अय्यपन था। उनका फिल्मी सफर महज चार साल की उम्र में शुरू हुआ था। उन्होंने चार साल की उम्र में 1967 में तमिल फिल्म 'कंधन करुणाई' से बाल कलाकार के रूप में करियर की शुरुआत की। इसके बाद श्रीदेवी ने 1978 में फिल्म 'सोलहवां सावन' से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन उनको साल 1983 में आई फिल्म 'हिम्मतवाला' से पहचान मिली। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया।

श्रीदेवी ने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दीं, जिनमें 'सदमा', 'नगीना', 'निगाहें', 'मिस्टर इंडिया', 'चालबाज', 'लम्हे', 'खुदा गवाह' और 'जुदाई' शामिल हैं। हिंदी सिनेमा के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में अपनी छाप छोड़ने वाली श्रीदेवी ने 'भारत की पहली महिला सुपरस्टार' के रूप में पहचान बनाई।

जीतेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी ने 16 फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें से कई ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। उनकी हिट फिल्मों में 'हिम्मतवाला' (1983), 'जानी दोस्त' (1983), 'जस्टिस चौधरी' (1983), 'मवाली' (1983), 'सुहागन' (1986), 'घर संसार' (1986), और 'सोने पे सुहागा' (1988) शामिल हैं। इस जोड़ी की केमिस्ट्री ने दर्शकों को खूब लुभाया और 80 के दशक में बॉलीवुड में एक खास मुकाम बनाया।

श्रीदेवी को कई राष्ट्रीय और फिल्मफेयर पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 2013 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। यहां तक कि उनके मोम के पुतले को मैडम तुसाद म्यूजियम में जगह दी गई।

फिल्मी दुनिया में नाम कमाने वालीं श्रीदेवी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में रहीं। उन्होंने फिल्म मेकर बोनी कपूर से 1996 में शादी की और इस शादी से उन्हें दो बेटियां, जाह्नवी और खुशी कपूर, हुईं।

परिवार को समय देने की वजह से श्रीदेवी ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली, लेकिन लंबे अंतराल के बाद 2012 में 'इंग्लिश विंग्लिश' से उन्होंने शानदार वापसी की। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों ने खूब सराहा।

उन्होंने कुछ अन्य फिल्में भी कीं, लेकिन वैसी कामयाबी उन्हें नहीं मिल पाई। 24 फरवरी, 2018 को दुबई में एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया, जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और प्रशंसकों को स्तब्ध कर दिया।

 

