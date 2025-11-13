Special Ops Series : 'हिम्मत सिंह' की कहानी के चार साल पूरे, केके मेनन ने शेयर किया मोशन पोस्टर

मुंबई: अभिनेता केके मेनन की वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स 1.5' के रिलीज को चार साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर अभिनेता ने बुधवार को यादों को ताजा किया।

यह सीरीज साल 2021 में रिलीज हुई थी। इसमें विनय पाठक, ऐश्वर्या सुष्मिता, आदिल खान और परमीत सेठी अहम किरदार में थे।

मेनन ने सीरीज का मोशन पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर किया और लिखा, "4 साल पहले 'स्पेशल ऑप्स 1.5' रिलीज हुई थी, जिसने हमें हिम्मत सिंह की जबरदस्त और रोमांचक शुरुआत की कहानी दिखाई थी। इस थ्रिलर सीरीज के 4 साल पूरे होने पर पूरी टीम और कलाकारों को तहे दिल से सम्मान और धन्यवाद, जिन्होंने इस शानदार दुनिया को हमारे सामने जीवंत किया।"

बता दें कि सीरीज का निर्देशन नीरज पांडे और शिवम नायर ने मिलकर किया था। लेखन का जिम्मा नीरज पांडे, दीपक किंगरानी, और बेनजीर अली फिदा ने मिलकर संभाला था। इसका निर्माण शीतल भाटिया ने किया। वहीं, इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रसारित किया गया था। इसमें हिम्मत सिंह के शुरुआती दौर के बारे में दिखाया गया था।

चार एपिसोड की सीरीज में कई गुत्थियों को सुलझाया गया था। इसमें हिम्मत सिंह अपनी इंवेस्टिगेशन के दौरान मिशन की कहानी बताता है। इसका अब दूसरा सीजन भी नई कहानी और किरदारों के साथ आ चुका है।

बता दें कि सीरीज के कुल 3 सीजन आ चुके हैं। पहला 'द स्पेशल ऑप्स' है। ये साल 2020 में प्रसारित हुई थी। इस सीरीज में के.के. मेनन पहली बार रॉ एजेंट के किरदार में सीक्रेट मिशन पर जाता है।

इसके बाद साल 2021 में 'स्पेशल ऑप्स 1.5' आया था। इसमें पहले सीजन के आगे की स्टोरी दिखाई गई थी, जिसमें हिम्मत सिंह के शुरुआती दौर को दिखाया गया था। आखिरी सीजन साल 2025 में रिलीज हुआ था।

इसमें ताहिर राज भसीन, केके मेनन, करण टैकर, गौतमी कपूर, और सैयामी खेर भी अहम भूमिकाओं में थे। यह सीरीज 18 जुलाई को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई।

--आईएएनएस