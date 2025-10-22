Soul of Hall Movie : केरल हाईकोर्ट के लिए 'सोल ऑफ हाल' की 25 अक्टूबर को स्पेशल स्क्रीनिंग

कोच्ची: मलयालम फिल्मों के अभिनेता शेन निगम की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'सोल ऑफ हाल' सेंसरशिप के विवाद में फंसी है। इसकी सुनवाई केरल उच्च न्यायालय में जारी है। अब खबर आई है कि 25 अक्टूबर को केरल हाईकोर्ट के लिए 'सोल ऑफ हाल' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है।

इसे देखने के बाद फैसला किया जाएगा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की कुछ दृश्यों पर आपत्तियां जायज हैं या नहीं।

न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण ने 25 अक्टूबर को शाम 7 बजे कक्कनाड स्थित पदमुगल कलर प्लैनेट स्टूडियो में याचिकाकर्ताओं, फिल्म निर्माताओं और सीबीएफसी के प्रतिवादियों तथा उनके वकीलों की उपस्थिति में फिल्म की स्क्रीनिंग निर्धारित की। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वह खुद ही इस फिल्म को देखेंगे।

फिल्म को देखने के बाद 30 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई की जाएगी।

सेंसर बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को 'बिरयानी' और 'सलामी' से जुड़े संवाद वाले एक सीन को हटाने का निर्देश दिया था। इसके जवाब में फिल्म मेकर्स ने सेंसर बोर्ड के निर्देश को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

सेंसर बोर्ड की आपत्तियों में 'ध्वज प्रणाम, टीम सतर्क है' डायलॉग और 'बिरयानी' खाने वाले एक सीन को शामिल किया गया था। इस विवाद के चलते ही फिल्म की रिलीज में देरी हो रही है।

यह फिल्म 12 सितंबर को रिलीज होने वाली थी। सेंसर बोर्ड की आपत्तियों को चुनौती देते हुए फिल्म निर्माताओं ने तर्क दिया था कि इस सीन को काटने से फिल्म की कहानी प्रभावित होगी।

'सोल ऑफ हाल' को नए निर्देशक वीर ने डायरेक्ट किया है। जेवीजे प्रोडक्शन्स ने इसे प्रोड्यूस किया है। बताया जा रहा है कि शेन निगम के करियर की सबसे बड़ी बजट वाली इस फिल्म में साक्षी वैद्य उनके अपोजिट दिखाई देंगी।

इसमें जॉनी एंटनी, नाथ, विनीत कुमार, के. मधुपाल, संगीता माधवन नायर, जॉय मैथ्यू, निशांत सागर, नियास बेकर, रियास नरमकला, सुरेश कृष्णा, रवींद्रन, और सोहन सीनूलाल जैसे कलाकार भी हैं।

फिल्म को मलयालम, हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ जैसी भाषाओं में एक साथ रिलीज करने की तैयारी थी। इस फिल्म में बॉलीवुड गायक अंकित तिवारी का भी एक गाना है।