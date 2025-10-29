Sooraj Pancholi Update : जिया खान केस के बाद सूरज पंचोली ने बॉलीवुड को कहा 'अलविदा', अभिनेता ने बताई सच्चाई

मुंबई: कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थीं कि अभिनेता सूरज पंचोली ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया है। ऐसी खबरों में दावा किया जा रहा था कि जिया खान वाले केस के बाद अभिनेता ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया है।

अब खुद सूरज पंचोली ने इन खबरों का खंडन किया है। बुधवार को सूरज पंचोली ने इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा बयान जारी किया। इसके साथ यह स्पष्ट हो गया कि वह बॉलीवुड को अलविदा नहीं कह रहे हैं।

इस पोस्ट में सूरज पंचोली ने लिखा, "कुछ ऐसे आर्टिकल दिख रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि मैंने फिल्में छोड़ दी हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि यह बिल्कुल सच नहीं है।"

पोस्ट के कैप्शन में सूरज ने अपने बारे में नकारात्मकता फैलाने वालों की भी आलोचना की। उन्होंने हैशटैग 'नफरत करने वाले नफरत करेंगे' जोड़ते हुए उनकी तरफ इशारा किया। फिलहाल इस पोस्ट पर कोई कमेंट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उन्होंने कमेंट सेक्शन को बंद कर रखा है।

सूरज पंचोली पर अभिनेत्री जिया खान को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगा था। जून 2013 में अभिनेत्री और उनकी पूर्व प्रेमिका जिया खान ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

उनकी मां, राबिया खान, ने इसके लिए सूरज पंचोली को जिम्मेदार ठहराते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें सूरज पंचोली के साथ जिया खान के रिश्ते का वर्णन करते हुए 6 पन्नों का एक पत्र भी बतौर सबूत पेश किया गया था। सूरज पंचोली को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

केस हाईकोर्ट भी गया, मामले की जांच सीबीआई ने भी की, लेकिन 2023 में सूरज पंचोली को इस मामले से बरी कर दिया गया।

सूरज पंचोली को पिछली बार फिल्म केसरी वीर में देखा गया था। केस से बरी होने के बाद यह सूरज की पहली फिल्म थी। यह फिल्म उन गुमनाम योद्धाओं की कहानी है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर पर हमला करने वालों से बहादुरी से लड़ाई लड़ी। सूरज पंचोली के अलावा फिल्म में सुनील शेट्टी भी दिखाई दिए। मूवी में अभिनेत्री आकांक्षा शर्मा और विवेक ओबेरॉय ने भी अहम किरदार निभाया था।

--आईएएनएस