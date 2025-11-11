Unchai Movie : फिल्म 'ऊंचाईं' के 3 साल पूरे, मेकर्स ने मनाया जश्न

मुंबई: सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित फिल्म 'ऊंचाईं' के रिलीज को 3 साल पूरे हो गए हैं। मंगलवार को मेकर्स ने फिल्म की रिलीज का जश्न मनाया।

उन्होंने फिल्म से जुड़ी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीं, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "फिल्म 'ऊंचाईं' के 3 साल पूरे होने का जश्न। इस फिल्म ने हमें खूबसूरती से बताया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, और सच्ची दोस्ती ही असली ताकत होती है।"

सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित फिल्म का निर्माण राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले हुआ था। फिल्म का लेखन अभिषेक दीक्षित ने किया है और इसमें अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी डेन्जोंगपा, नीना गुप्ता, सारिका और परिणीति चोपड़ा जैसे कलाकार शामिल थे।

फिल्म ने रिलीज के बाद अच्छी कमाई की थी। यह फिल्म चार बुजुर्गों की दोस्ती की कहानी पर आधारित है, जिसमें ओम (अनुपम खेर), जावेद (बोमन ईरानी), भूपेन (डैनी डेन्जोंगपा), और अमिताभ बच्चन हैं। भूपेन की मृत्यु के बाद, बाकी तीन दोस्त उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक की यात्रा पर निकलते हैं।

कहानी में भूपेन की मौत के बाद तीनों दोस्त भूपेन की मौत के बाद दिल्ली से एक टैक्सी रेंट पर करके कानपुर, आगरा, लखनऊ, और गोरखपुर के रास्ते से होते हुए काठमांडू निकलते हैं और माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचते हैं। बढ़ती उम्र के चलते रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं। हर कोई उन्हें लौटने की सलाह देता रहा। अमिताभ की खराब सेहत देख टूर गाइड परिणीति ने भी मना किया, लेकिन दोस्तों का जुनून देखकर उसने हार मान ली।

फिल्म को दर्शकों और मनोरंजन जगत में काफी पसंद किया गया था और आज भी यह लोगों के दिलों में जीवंत है। साथ ही, यह लोगों के लिए एक प्रेरणा भी देती है कि सपने पूरे करने की कोई सीमा नहीं होती है।

फिल्म के 3 साल पूरे होने पर अभिनेता जमनादास मजेठिया ने फिल्म का पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके साथ भावुक संदेश लिखा, "इस फिल्म ने मुझे मेरा एवरेस्ट बेस कैंप जाने का सपना पूरा करने के लिए प्रेरित किया।"

