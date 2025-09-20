Sonu Sood Birthday Wish : बेटे ईशान के जन्मदिन पर सोनू सूद का इमोशनल पोस्ट, बताई जीवन की सच्चाई

मुंबई: अभिनेता सोनू सूद के बड़े बेटे ईशान सूद शुक्रवार को अपना 23वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर अभिनेता ने खास अंदाज में शुभकामनाएं दीं।

सोनू ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वह ईशान के साथ फोटो शूट करवा रहे हैं। वीडियो में दोनों ने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक कोट-पैंट पहने और हाथों में 'गन' थामकर प्रोफेशनल फोटोशूट करवाए। वहीं, सोनू खुद ईशान को पोज सिखाते नजर आ रहे हैं, कभी वह एक्शन हीरो स्टाइल में, तो कभी कूल मॉडल वाले।

सोनू ने कैप्शन में लिखा, "हैप्पी बर्थडे मेरे हीरो।"

सोनू ने इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह समय की अनोखी दास्तान सुना रहे हैं।

वीडियो में सोनू कहते हैं, "वक्त के भी बड़े अजीब किस्से हैं। किसी का कटता नहीं और किसी के पास होता ही नहीं। वक्त दिखाई तो नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखा देता है, लेकिन असली अपना कौन, ये सिर्फ वक्त ही बताता है।"

उन्होंने आगे कहा, "किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन? जवाब आया, 'समय सही हो तो सब अपने, वरना कोई नहीं।' इसलिए कहते हैं, 'अच्छा वक्त हो तो गलती भी मजाक लगे, बुरा वक्त हो तो मजाक भी गलती।' ये समय के खेल का बदला कमाल का है।'

वीडियो में अभिनेता सोनू ब्लू शर्ट और जींस में दिखाई दे रहे हैं। वहीं, उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में सिर्फ सिंगल हार्ट इमोजी लगाया, जो शब्दों से ज्यादा बोल गया।

इस गहन विचारधारा ने लाखों व्यूज जमा लिए। वहीं, इसमें मशहूर कोरियोग्राफर और निर्माता फराह खान ने कमेंट किया, "बिल्कुल सच में यार।"

सोनू सूद ने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। उन्हें पिछली बार पर्दे पर फिल्म 'फतेह' में देखा गया था। वह इस फिल्म के निर्देशक, लेखक और निर्माता हैं।