Sonu Sood Fan : 5 साल से सोनू सूद से मिलने का इंतजार कर रहा फैन, एक्टर ने किया जल्द मिलने का वादा

नई दिल्ली: फिल्म 'फतेह' के डायरेक्टर और एक्टर सोनू सूद सोशल मीडिया और बॉलीवुड सिनेमा का जाना-माना चेहरा हैं।

एक्टर अपने सामाजिक कार्यों के लिए जनता के बीच बहुत पॉपुलर हैं। अब एक्टर के एक चाहने वाले ने उनसे मिलने की इच्छा जताई है, जो 5 साल से उनसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सोनू ने भी अपने डाई-हार्ड फैन से मिलने की बात कह दी है।

सोनू सूद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें एक शख्स बड़ी सी तस्वीर लिए दिख रहा है। तस्वीर के बीचों-बीच साईं बाबा की तस्वीर लगी है और उसके चारों ओर सोनू सूद की बचपन से लेकर बड़े होने तक की फोटो लगी हैं।

वीडियो में प्रशंसक कहता है, "मैं सोनू सर का बहुत बड़ा फैन हूं और उनकी तस्वीर बनाने के लिए विजयवाड़ा आया हूं। मैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन पांच साल से सिर्फ इंतजार ही करना पड़ रहा है। सोनू सर इंडियन हीरो हैं और वे गरीबों के लिए जितना करते हैं, उतना कोई और बॉलीवुड स्टार नहीं करता है।"

इस वीडियो को देखकर सोनू सूद ने भी अपने फैन से मिलने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने वीडियो पर लिखा, "जल्द ही आपसे मिलेंगे, भाई।"

बता दें कि साल 2020 से कोविड के समय से ही एक्टर ने गरीब और जरूरतमंदों की मदद करने का बेड़ा उठाया था। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर कोविड लॉकडाउन में लोगों के घर दवाई तक पहुंचाने का काम किया था। अब वे पंजाब में आई भयानक बाढ़ से उजड़े घरों को बसाने का काम कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी मदद के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

सिर्फ सोनू सूद ही नहीं, बल्कि उनके बेटे अयान सूद भी 14 साल की उम्र से ही सामाजिक कार्यों में जुड़ गए हैं। उन्हें 14 नवंबर को ही पेटा के 'कम्पैशनेट यूथ अवार्ड' से सम्मानित किया गया। ये अवॉर्ड उन्हें जानवरों के प्रति दयालुता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। उन्होंने छोटी उम्र में ही सामुदायिक जानवरों को खाना खिलाना और आवारा कुत्तों को गोद लिया है और उनकी देखभाल भी कर रहे हैं।

--आईएएनएस