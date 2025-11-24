Sonu Sood Support : छोटे बिजनेस को बढ़ावा देते नजर आए सोनू सूद, सिलीगुड़ी के ‘मोहम्मद भाई’ की पंक्चर दुकान पर पहुंचे

मनोरंजन

Nov 24, 2025, 05:29 PM
मुंबई: अभिनय के साथ-साथ अपने सामाजिक कार्यों के लिए मशहूर सोनू सूद एक बार फिर छोटे व्यापारियों के हौसले बढ़ाते नजर आए। इस बार वे सिलिगुड़ी में सुबह-सुबह एक पंक्चर रिपेयर करने वाले मोहम्मद और कादिर की छोटी-सी दुकान पर पहुंच गए।

सिलीगुड़ी के ‘मोहम्मद भाई’ की पंक्चर दुकान पर पहुंचे सोनू सूद ने वहां चाय पी, उनके साथ बातचीत की और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए वीडियो में सोनू सूद कहते नजर आए, “मोहम्मद भाई और कादिर भाई सुबह 5 बजे उठकर अपनी मेहनत शुरू कर देते हैं। ये छोटे बिजनेस वाले ही देश की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा कहते हैं कि छोटे-छोटे बिजनेस करने वालों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं आपके साथ चाय पिऊंगा।”

वीडियो में सोनू मोहम्मद भाई की टायर-पंक्चर की दुकान पर उनके साथ बैठकर चाय पीते और हंसते-बोलते दिख रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे मेहनती छोटे व्यापारियों का हौसला बढ़ाएं और उनके काम की सराहना करें।

सोनू सूद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूजर्स उनकी इस पहल की तारीफ करते नजर आए। एक यूजर ने लिखा, "सोनू भाई, आप असली हीरो हैं।" दूसरे ने लिखा, "अपनी सादगी और मदद करने की भावना से सोनू भाई हर बार फैंस का दिल चुरा लेते हैं।" तीसरे ने लिखा, "सोनू सर को दिल से सलाम।"

गौरतलब है कि कोरोना काल से लेकर अब तक सोनू सूद लगातार जरूरतमंदों की सहायता और छोटे व्यापारियों-मजदूरों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। साल 2020 से कोविड के समय से ही एक्टर गरीब और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर कोविड लॉकडाउन में लोगों के घर दवाई तक पहुंचाने का काम किया था।

सिर्फ सोनू सूद ही नहीं, बल्कि उनके बेटे अयान सूद भी 14 साल की उम्र से ही सामाजिक कार्यों में जुड़े हैं।

--आईएएनएस

 

 

