Sonu Sood Punjab Flood Relief : सोनू सूद और मालविका सूद ने बढ़ाया मदद का हाथ, लोगों से की अपील

मुंबई: पंजाब इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में है, जिसने हजारों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। इस मुश्किल घड़ी में सोनू सूद और उनकी बहन मालविका सूद न केवल प्रभावित लोगों की मदद के लिए सामने आए, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए दूसरों से सहायता की अपील भी की।

अभिनेता ने हाल ही में एक भावुक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लोगों से एक-एक जरूरतमंद की मदद करने का आग्रह किया।

पोस्ट किए गए वीडियो में वह फिरोजपुर बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव में परमजीत नाम की महिला के घर पहुंचे, जिसमें उन्होंने बताया कि बाढ़ ने परमजीत के घर और फसल को पूरी तरह तबाह कर दिया।

वीडियो में सोनू ने कहा, "परमजीत जैसे कई लोग हैं, जिनके सिर पर छत नहीं, फसल बर्बाद हो चुकी है, खाने को राशन नहीं, इलाज के लिए पैसे नहीं, और रोजगार का कोई साधन नहीं।"

अभिनेता ने अपने प्रशंसकों से गुजारिश करते हुए कहा कि वे कम से कम एक जरूरतमंद को गोद लें, उनकी छत बनवाएं या रोजगार शुरू करने में मदद करें। इस वीडियो के साथ सोनू ने कैप्शन लिखा, "छत आपकी, जिम्मेदारी हमारी।"

सोनू और मालविका की अगुवाई में उनकी संस्था, सूद चैरिटी फाउंडेशन, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान बांट रही है।

सोनू ने अभी तक पंजाब के कई गांवों में राहत सामग्री पहुंचाई है। अभिनेता का कहना है कि पंजाब को ठीक होने में महीनों लग सकते हैं और इसके लिए सभी को एकजुट होना होगा।

उनकी यह पहल न केवल राहत प्रदान कर रही है, बल्कि लोगों में उम्मीद भी जगा रही है। सोनू की अपील ने कई लोगों को प्रेरित किया है, और उनके प्रशंसक उन्हें 'रियल हीरो' कहकर सराह रहे हैं।

इससे पहले भी अभिनेता ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कई गांवों में लोगों को गद्दे, खाना, तकिए और महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स की आवश्यकता है।

वीडियो में उनकी पूरी टीम ट्रैक्टरों में लदी राहत सामग्री के साथ इन गांवों की ओर रवाना हो रही थी। वहीं, सोनू भी बहन और बाकी लोगों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर सामान बांटने जाते दिखाई दे रहे थे।

सोनू ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "एक और दिन, वही मिशन। हम सब मिलकर पंजाब को फिर से उठाएंगे और बनाएंगे।"