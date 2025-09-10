मनोरंजन

Sonu Sood Punjab Flood Help : हौसला है तो जीत है! सोनू सूद ने शेयर की बाढ़ पीड़ित परिवार की कहानी, बिना मदद बनाए रखा घर को सुरक्षित

सोनू सूद पहुंचे बाढ़ पीड़ित परिवार के घर, मिट्टी का बांध बनाकर बचाया घर
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 10, 2025, 02:54 AM
हौसला है तो जीत है! सोनू सूद ने शेयर की बाढ़ पीड़ित परिवार की कहानी, बिना मदद बनाए रखा घर को सुरक्षित

मुंबई: पंजाब में पिछले कुछ दिनों से बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है। इस प्राकृतिक आपदा ने हजारों परिवारों की जिंदगी को तहस-नहस कर दिया। इस संकट की घड़ी में एक परिवार ने बाहरी मदद का इंतजार करने के बजाय अपने घर को बचाने के लिए खुद ही मिट्टी का बांध बनाया। इस प्रेरणादायक कहानी की जानकारी मिलते ही अभिनेता सोनू सूद और उनकी बहन मालविका सूद तुरंत उनके घर पहुंचे।

सोनू ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे बाढ़ के दौरान गुरुजोत नाम के बच्चे और उनके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। इस परिवार ने किसी बाहरी मदद का इंतजार करने के बजाय खुद ही अपने घर के आसपास मिट्टी का बांध बनाया, ताकि बाढ़ का पानी उनके घर में प्रवेश नहीं कर सके। हालांकि बाढ़ की वजह से घर के हालात खराब हैं और घर के आस-पास भी पानी भरा है, लेकिन बांध की वजह से उनके घर में कम पानी आया है।

इस साहसिक कदम ने न केवल उनके घर को बचाया, बल्कि उनकी हिम्मत को भी दर्शाया। वीडियो में सोनू परिवार के साथ बातचीत करते हुए उनके हालचाल पूछते और बाढ़ के प्रभाव के बारे में जानकारी लेते नजर आ रहे हैं।

सोनू ने पोस्ट में लिखा, "घर टूटा है, मगर हौसला अभी भी बरकरार है।"

सोनू ने प्रशंसकों से अपील की कि वे इस मुश्किल समय में जरूरतमंदों का साथ दें, जिसके लिए उन्होंने लिखा, "आपका साथ मेरी असली ताकत है। आइए, मिलकर प्रभावित लोगों के लिए एकजुट हों और बदलाव लाएं।"

सोनू की इस पहल की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। उनकी यह कोशिश न केवल पीड़ितों को हौसला दे रही है, बल्कि समाज में दूसरों को भी मदद के लिए प्रेरित कर रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं, और सोनू और बाकी कई सेलेब्रिटी भी आगे बढ़कर पंजाब की मदद कर रहे हैं।

इससे पहले पंजाबी अभिनेत्री हिमांशी खुराना भी पंजाब के गांव में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने गई थी। अभिनेत्री ने बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए लोगों से अपील करते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, "मानवता के सागर में एक बूंद।"

वीडियो में अभिनेत्री जरूरी सामान और गांव के लोगों से हालचाल लेती भी दिख रही थी।

 

 

Himanshi KhuranaBollywood actor philanthropySonu Soodflood reliefPunjab floodsMalvika SoodIndian floods

Related posts

Loading...

More from author

Loading...