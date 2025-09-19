Sonu Sood Farmer Video : सोनू सूद बने किसानों के ‘दोस्ताना दूत’, लोगों से साझा किए सुख-दुख

मनोरंजन

Sep 19, 2025, 03:11 AM
पंजाब: सोनू सूद बने किसानों के ‘दोस्ताना दूत’, लोगों से साझा किए सुख-दुख

मुंबई: अभिनेता सोनू सूद पंजाब के गांवों में यात्रा पर निकले हैं। अब वह किसानों के बीच 'दोस्ताना दूत' बन चुके हैं। वे न सिर्फ लोगों के दुख-दर्द शेयर कर रहे हैं, बल्कि उनकी छोटी-छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोनू ने इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है।

इस वीडियो में उन्होंने एक किसान की मेहनत की तारीफ की, उसकी मिर्च खरीदी और सबसे बड़ी बात उसके गुटखा खाने की बुरी आदत को तुरंत छुड़वा दिया। वीडियो का कैप्शन 'गुटखा ना खाएं' है, जो स्वास्थ्य जागरूकता का प्रतीक बन गया है।

वीडियो की शुरुआत होते ही सोनू सूद गांव के किनारे मिर्च बेचने वाले आदमी की दुकान के पास गाड़ी रोक कर उतरते हैं।

सोनू मुस्कुराते हुए पूछते हैं, "भाई साहब, ये मिर्च कैसी है? ताजी तो है न, खराब तो नहीं?" सुरेश जवाब देता है, "नहीं, खराब नहीं है।" इसके बाद अभिनेता वीडियो में लोगों से कहते हैं, "ये मेरे भाई सुरेश गिरी हैं, जो खुद खेत जोतते हैं, फसल काटते हैं और बाजार में बेचते भी हैं। उनका खुद का ट्रैक्टर भी है।"

सोनू लोगों से अपील करते हुए कहते हैं, "जो भी इस रास्ते से गुजरे, सुरेश जी की मिर्च जरूर खरीद लें। मैं मिर्च खाता नहीं हूं, लेकिन इनकी मिर्च जरूर लूंगा, जिससे इनका घर अच्छे से चले।"

सुरेश भावुक हो जाते हैं। वे बोलते हैं, "आपको हमेशा से टीवी पर ही देखते आए हैं, आज आपको सामने से देखा तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान जी मिले हों।"

सोनू हंसते हुए जवाब देते हैं, "अरे भाई, भगवान तो आप हैं! सुबह से शाम तक पसीना बहाकर हमें अनाज देते हो। हम तो बस दिखावे के सितारे हैं, असली हीरो तो तुम किसान हो।"

वीडियो के आखिरी में सोनू सुरेश के मुस्कुराते चेहरे पर नजर डालते हैं। वे दांतों की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं, "तू गुटखा तो नहीं खाता? चल, अभी थूक फेंको और वादा करो कि अब से कभी नहीं छुएगा!" सुरेश हिचकिचाते हैं, "नहीं खाऊंगा।" सोनू कैमरे की ओर मुड़ते हैं और फैंस से कहते हैं, "देखिए, मेरे भाई सुरेश ने किसान का ईमानदार वचन दिया है, गुटखा अलविदा! ये वादा टूटेगा नहीं।" फिर वे सुरेश से कहते हैं, "भाई, मेरा नंबर ले लो। हर हफ्ते वीडियो कॉल पर दांत चेक करूंगा। अगर चमक न दिखी, तो समझना गड़बड़ है!"

अभिनेता ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "गुटखा ना खाएं"

 

