Sonu Sood Emotional Post : 'अविजोत! मैं तुम्हें अलविदा कह रहा हूं', लिटिल एंजल के जाने से भावुक हुए सोनू सूद

Sep 25, 2025, 04:51 PM
नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। वे लोगों के बीच में लोक कल्याण कार्यों की वजह से भी लोकप्रिय हैं।

एक्टर ऐसे गरीब लोगों की मदद करते हैं जो खुद से अपना इलाज नहीं करवा पाते। इतना ही नहीं, पंजाब में भी सोनू सूद ने कई बाढ़ पीड़ित परिवारों की मदद की, लेकिन आज एक्टर का दिल उदास है, क्योंकि उन्होंने अपने करीबी को खो दिया।

सोनू सूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वे अस्पताल के बेड पर बैठे बच्चे और उनकी मां के साथ बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। बच्चा रो रहा है, लेकिन एक्टर उसके परिवार का हौसला बढ़ा रहे हैं।

तस्वीर में दिख रहा बच्चा अविजोत अब नहीं रहा, जिससे सोनू सूद काफी दुखी हैं और उन्होंने इसी दुख को फैंस के साथ शेयर किया है। एक्टर ने लिखा, "अविजोत! जिस दिन से मैं तुमसे मिला हूं, तुमने अपनी ताकत से मुझे प्रेरित किया है। आज मैं तुम्हें अलविदा कह रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ रहूंगा। आरआईपी लिटिल एंजल।"

एक यूजर ने लिखा, "बहादुर आत्मा, आरआईपी लिटिल एंजल।" दूसरे यूजर ने लिखा, "आरआईपी लिटिल एंजल और उस व्यक्ति को सम्मान जिसने अपने स्टारडम को सेवा में बदल दिया, सोनू सूद, लाखों लोगों की आशा।"

बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को सोनू सूद को पूछताछ के लिए बुलाया था। एक्टर से 7 घंटे तक पूछताछ चली थी। एक्टर को अवैध सट्टेबाजी ऐप के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर की इसी साल फिल्म 'फतेह' रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई की। फिल्म को मार्च में ही ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया था।

 

 

