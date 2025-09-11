मनोरंजन

Sonu Sood Punjab Relief : सोनू सूद की नेक पहल, बहन मालविका के साथ पंजाब के गांवों में पहुंचाई राहत सामग्री

सोनू सूद और मालविका सूद ने पंजाब के गांवों में बांटी राहत सामग्री
Sep 11, 2025, 01:18 AM
मुंबई: अपनी दरियादिली और समाजसेवा के जज्बे के लिए मशहूर अभिनेता सोनू सूद और उनकी बहन मालविका सूद एक बार फिर पंजाब के लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। बुधवार को सोनू सूद ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पंजाब के कुछ गांवों में लोगों को कुछ सामानों की जरूरत है।

वीडियो में सोनू ने बताया कि कई गांवों में लोगों को गद्दे, खाना, तकिए और महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स की आवश्यकता है। उनकी पूरी टीम ट्रैक्टरों में लदी राहत सामग्री के साथ इन गांवों की ओर रवाना हो रही है। वीडियो में सोनू अपनी बहन और बाकी लोगों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर सामान बांटने जाते दिखाई दे रहे हैं।

सोनू ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "एक और दिन, वही मिशन। हम सब मिलकर पंजाब को फिर से उठाएंगे और बनाएंगे।"

सोनू और उनकी टीम का यह प्रयास केवल राहत सामग्री बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों में उम्मीद और एकजुटता का संदेश भी देता है।

सोनू सूद का यह कदम एक बार फिर साबित करता है कि वह केवल पर्दे के हीरो नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगी में भी लोगों के लिए प्रेरणा हैं। उनकी इस पहल को सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिल रही है। लोग उन्हें "रियल हीरो" कहकर पुकार रहे हैं।

इससे पहले भी अभिनेता ने पंजाब में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया था, जिसकी तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थीं।

सोनू ने तस्वीरों के साथ कैप्शन दिया, "पंजाब के साथ, हमेशा। हमने जमीन पर जाकर नुकसान देखा, लोगों के टूटते दिल देखे, लेकिन उनकी हिम्मत भी देखी, जो कभी कम नहीं हुई। गांव पानी में डूबे हैं, जिंदगियां बिखर गई हैं, पर उम्मीद अब भी जिंदा है। पंजाब को जो चाहिए, हम देंगे। मदद के लिए, दोबारा बसाने के लिए, और मिलकर ठीक होने के लिए। हमेशा पंजाब के साथ।"

 

 

