Sonu Nigam Kashmir : सोनू निगम ने कश्मीर की वादियों में बिताए अनमोल पल, डल झील को बताया 'कश्मीर का रत्न'

मुंबई: मशहूर गायक सोनू निगम ने हाल ही में कश्मीर की यात्रा की और वहां की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाया। बुधवार को इस बात की जानकारी देते हुए अभिनेता ने कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं।

सोनू निगम ने इंस्टाग्राम पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कीं। इन तस्वीरों में गायक शिकारा पर बैठे हुए चारों तरफ पहाड़ों और खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। उन्होंने तस्वीरें पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "कश्मीर का रत्न- डल झील।"

तस्वीरें देख फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और वे कमेंट सेक्शन में प्यार बरसा रहे हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

बात करें कश्मीर के रत्न डल झील की, तो इसे श्रीनगर की शान और जम्मू-कश्मीर का सबसे ज्यादा आकर्षक पर्यटन स्थल माना जाता है। यहां की हाउसबोट्स, शिकारे और फूलों से सजे बाजार पर्यटकों को काफी पसंद आते हैं।

वहीं, कश्मीर और बॉलीवुड का रिश्ता लगभग 1949 से शुरू हुआ है, जब दिग्गज अभिनेता राज कपूर ने वहां पर सुपरहिट फिल्म 'बरसात' के कुछ सीन्स शूट किए थे। उसके बाद से ही कश्मीर के दृश्यों से सजी कई बॉलीवुड फिल्में रिलीज हुई थीं। बताया जाता है कि कश्मीर बॉलीवुड का मनपसंद स्पॉट भी बन गया था।

यश चोपड़ा ने तो कश्मीर को रोमांस का पर्याय ही बना दिया था। उन्होंने 'कश्मीर की कली' और 'सिलसिला' जैसी कई फिल्मों के सीन्स डल झील और गुलमर्ग में ही शूट किए थे। गीत-संगीत भी यहां की सुंदरता से प्रेरित थे। 'ये चांद सा रोशन चेहरा' से लेकर 'जरा सी आहट होती है' तक, कश्मीर ने अनगिनत हिट गाने दिए हैं।

सोनू निगम को 'आधुनिक रफी' के नाम से जाना जाता है। करियर की शुरुआत में उन्होंने कई एल्बम में मोहम्मद रफी के गाने गाए और इससे उन्हें काफी लोकप्रियता भी मिली। हिंदी और कन्नड़ के अलावा, उन्होंने बंगाली, मराठी, तेलुगू, तमिल, उड़िया, अंग्रेजी, असमिया, मलयालम, गुजराती, भोजपुरी, नेपाली, तुलु, मैथिली और मणिपुरी में भी गीत गाए हैं।

