Soni Razdan Biography : 'आहिस्ता-आहिस्ता' से शुरू हुआ बॉलीवुड का सफर शादी के बाद थमा, 62 की उम्र में पूरी की बेटी संग काम की ख्वाहिश

नई दिल्ली: फिल्म निर्देशक और निर्माता महेश भट्ट की पत्नी सोनी राजदान भले ही पर्दे से दूर हैं, लेकिन 80 और 90 के दशक में सोनी को उनकी लाजवाब एक्टिंग के लिए जाना जाता था। सोनी राजदान ने अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी थीं, लेकिन शादी के बाद से उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली, क्योंकि काम ही मिलना कम हो गया था।

शनिवार 25 अक्टूबर को सोनी राजदान अपना 69वां जन्मदिन मनाएगी।

सोनी राजदान का जन्म 25 अक्टूबर, 1956 को बर्मिंघम (इंग्लैंड) में हुआ था। उनके पिता कश्मीरी पंडित थे और मां ब्रिटिश-जर्मन थीं। सोनी ने दोनों की कल्चर को अपनाया, लेकिन महेश भट्ट से शादी के समय उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, क्योंकि महेश भट्ट पहले से शादीशुदा थे।

सोनी को पहले से एक्टिंग में रुचि थी। उन्होंने अंग्रेजी थिएटर में अपनी एक्टिंग की कला को निखारा और अंग्रेजी फिल्म जॉन फॉल्स की 'द कलेक्टर' में काम किया। 70 के दशक में आई इस फिल्म से इतनी सफलता नहीं मिली। सोनी ने 1981 में आई हॉलीवुड बंगाली फिल्म '36 चौरंघी लेन' में काम किया। इस फिल्म में एंग्लो-इंडियन लोगों के दुख-दर्द को संजीदगी से पर्दे पर दिखाया गया है। फिल्म को काफी पसंद किया। इसी साल उन्होंने अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म 'आहिस्ता-आहिस्ता' में दीपा का किरदार निभाया।

सोनी राजदान ने 1983 में मंडी, 1984 में सारांश, 1985 में त्रिकाल और 1986 में रिलीज हुई फिल्म खामोश में अपने अभिनय की बारीकियों से परिचित कराया वह 1986 में हिंदी टीवी धारावाहिक 'बुनियाद' में नजर आईं। हालांकि प्यार और फिर शादी के बाद सोनी राजदान का करियर पटरी से उतरने लगा। सोनी ने खुद इस बात का खुलासा किया था।

उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि पहले महिलाओं का फिल्मों में काम करना और अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक्ट्रेस के लिए एक फॉर्मेट तैयार होता है कि वो क्या करेंगी। उन्होंने बताया कि शादी के पहले सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और शादी के बाद काम मिलना बंद हो गया। इंडस्ट्री में ये बाद फैल गई कि मेरी शादी हो गई है, तब काम करने की क्या जरूरत है।

सोनी राजदान को इन सब बातों से बहुत धक्का लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और काम की तलाश जारी रखी, जिसके बाद उन्हें टीवी सीरियल का ऑफर मिला।

इतना ही नहीं, सोनी ने 2001 में आई 'मानसून वेडिंग', बेटी आलिया की फिल्म 'राजी', 2019 में आई 'वार', और अमेजन की सीरीज 'पीपा' में काम किया। 2018 में रिलीज हुई फिल्म राजी में 62 साल की उम्र में उन्होंने बेटी आलिया भट्ट के साथ स्क्रीन शेयर की।

सोनी ने डायरेक्शन और लेखन में भी हाथ आजमाया और फिल्म 'गिरवी' का निर्देशन किया।

फिल्म में रेणुका शहाणे, कंचन रावल, कुणाल खेमू और अवतार गिल लीड रोल में थे। अब एक्ट्रेस अमेजन की सीरीज 'सॉन्ग ऑफ पैराडाइज' में दिखने वाली हैं।