Sonam Kapoor Fashion Look : 'लंदन फैशन वीक' में राजस्थानी विरासत की झलक, सोनम कपूर ने 'गोडावण' से सजाया अपना लुक

मुंबई: अभिनेत्री सोनम कपूर अक्सर अपने फैशन स्टाइल से प्रशंसकों को चौंकाती रहती हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। लंदन फैशन वीक के दौरान उन्होंने राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को अपने पहनावे के जरिए जीवंत किया।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों में अभिनेत्री ने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई है, जिसके ऊपर उन्होंने दुपट्टा ओढ़ा है, जिस पर नीले धागों से बुनी गई 'गोडावण' की कढ़ाई है। इस लुक को और भी चमकदार बनाने के लिए उन्होंने ब्लू स्टोन से जड़े नेकलेस और झुमके पहने हैं, जो उनके लुक को राजस्थानी हस्तशिल्प की झलक देते हैं। चेहरे पर हल्का-सा मिनिमल मेकअप है और बालों को उन्होंने हाफ-टाई स्टाइल किया है, जो उनको निखार रहा।

कैप्शन में उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए लिखा, "लंदन फैशन वीक में 'इआरडीएम' के सामने की पहली लाइन लेकर एक विशेष उत्सव की शाम तक - गोडावण की उड़ान का जश्न, जो 100 से बढ़कर 173 हो गया। राजस्थान की जड़ों को सलाम। मुझे गर्व है कि मैं उस कहानी का हिस्सा हूं जहां शिल्पकला, परंपरा और संरक्षण एक साथ नाचते-गाते हैं।"

सोनम का यह कदम संयोग मात्र नहीं है। बल्कि, राजस्थान में गोडावण की संख्या में वृद्धि संरक्षण प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। विशेषज्ञों के अनुसार, राज्य सरकार और एनजीओ के संयुक्त अभियान से इस दुर्लभ पक्षी की आबादी में 73 प्रतिशत की उछाल आई है।

अभिनेत्री के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वह अपकमिंग फीचर फिल्म 'बैटल ऑफ बिट्टोरा' में नजर आएंगी। फिल्म का निर्माण अनिल कपूर फिल्म एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के बैनर तले होगा।

यह फिल्म अनुजा चौहान के एक उपन्यास पर आधारित है, जिसमें दो उभरते राजनेताओं की प्रेम कहानी दिखाई जाएगी, जो एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं।

सोनम कपूर को आखिरी बार 2023 में फिल्म 'ब्लाइंड' में देखा गया था।