Sonam Kapoor Photos : सोनम कपूर ने बेटे वायु और पति आनंद के साथ शेयर की खास तस्वीरें और वीडियो

सोनम कपूर ने बेटे वायु और आनंद अहूजा संग रेगिस्तान और पार्क की यादें साझा कीं
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Sep 17, 2025, 07:16 PM
मुंबई: अभिनेत्री सोनम कपूर ने बुधवार को सोशल मीडिया पर प्रशंसकों के लिए कुछ खूबसूरत पल साझा किए। उन्होंने बेटे वायु और पति आनंद अहूजा के साथ कुछ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए।

सोनम ने इंस्टाग्राम पर बेटे वायु और पति आनंद अहूजा के साथ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, जिसमें उनके बेटे और पति के साथ खूबसूरत पल शामिल थे।

पहली तस्वीर में सोनम अपने बेटे वायु के साथ रेगिस्तान की रेत पर बैठी नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर में आनंद अपने बेटे वायु को कंधे पर बिठाकर टहलते हुए दिख रहे हैं। तीसरी तस्वीर में वायु और आनंद एक हरे-भरे पार्क में टहलते हुए नजर आ रहे हैं। एक अन्य तस्वीर में सोनम वायु को अपनी गोद में लिए हुए हैं, जबकि आनंद उनके पीछे खड़े होकर पोज दे रहे हैं।

सोनम ने एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें आनंद अपने बेटे वायु के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोनम ने इस पोस्ट को कैप्शन दिया, "अगस्त का महीना। वायु का महीना। तीन शहरों में, जिन्हें वह अपना घर कहता है।"

सोनम की इस पोस्ट को उनके प्रशंसक खूब पसंद कर रहे हैं, साथ ही कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। सोनम अक्सर अपने परिवार के साथ बिताए पलों को सोशल मीडिया पर साझा करती रहती हैं, जो उनके फैंस को बेहद पसंद आता है।

अभिनेत्री के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वह अपकमिंग फीचर फिल्म 'बैटल ऑफ बिट्टोरा' में नजर आएंगी। फिल्म का निर्माण अनिल कपूर फिल्म एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के बैनर तले होगा।

यह फिल्म अनुजा चौहान के 2010 के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें दो उभरते राजनेताओं की प्रेम कहानी दिखाई जाएगी, जो एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं।

सोनम कपूर को आखिरी बार 2023 में फिल्म 'ब्लाइंड' में देखा गया था।

 

Battle of BittoraSonam Kapoor Instagramcelebrity family momentsSonam Kapoor Family PicsBollywood actressAnand AhujaSonam KapoorVayu Kapoor Ahuja

