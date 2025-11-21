Sonam Kapoor : एक्ट्रेस सोनम कपूर दूसरी बार बनने जा रही हैं मां, बॉलीवुड हस्तियों ने दी बधाई

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दी है। गुरुवार को उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कर अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी के बारे में बताया। तस्वीरों में वह बेबी बंप फ्लॉन्ट करते पोज दे रही हैं। इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस और फिल्मी हस्तियों ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया।

सोनम कपूर के इंस्टाग्राम पोस्ट में बेबी बंप साफ नजर आ रहा है। उन्होंने हॉट-पिंक वूलन सूट पहना है। इसमें बड़े पैडेड शोल्डर और सॉफ्ट कर्व वाले डिजाइन हैं। इस लुक में उनका अंदाज बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस लग रहा है। खास बात यह है कि उन्होंने इस पोस्ट के कैप्शन में सिर्फ एक शब्द 'मां' लिखा।

इस छोटे से शब्द ने उनके फैंस के दिलों में खुशी की लहर दौड़ा दी।

सोनम कपूर के इस पोस्ट पर बॉलीवुड और इंडस्ट्री के कई सितारों ने उन्हें बधाइयां देनी शुरू कर दी।

करीना कपूर ने कमेंट्स पर लिखा, 'सोना और आनंद,'

प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, 'बधाई हो।'

वहीं परिणीति चोपड़ा ने लिखा, 'शुभकामनाएं इस अनमोल पलों की।'

भूमि पेडनेकर और हाल ही में मां बनीं पत्रलेखा ने भी प्यारा सा इमोजी भेजकर सोनम को उनके दूसरे बच्चे के आगमन की शुभकामनाएं दी।

इस पोस्ट पर सबसे मजेदार कमेंट उनके पति आनंद आहूजा ने किया, उन्होंने लिखा, 'डबल ट्रबल'।

सोनम और आनंद ने कई साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद मई 2018 में शादी की। शादी के बाद साल 2022 में उन्होंने पहले बच्चे का स्वागत किया, जिसका नाम उन्होंने वायु रखा। अब तीन साल बाद यह कपल फिर से माता-पिता बनने वाले हैं।

गौरतलब है कि सोनम ने इन दिनों फिल्मों से दूरी बनाई हुई है, लेकिन वह अपने फैशन और स्टाइल के जरिए फैंस के बीच हमेशा चर्चा में बनी रहती है।

