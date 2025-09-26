Sonali Kulkarni Film : शाहरुख खान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर सोनाली कुलकर्णी ने जताई खुशी

मुंबई: एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी अपनी आने वाली फिल्म 'हेलो नॉक नॉक कौन है' को लेकर चर्चाओं में हैं। वह अपनी टीम के साथ फिल्म का लगातार प्रमोशन कर रही हैं और लोगों से फिल्म देखने की अपील कर रही हैं। इस कड़ी में उन्होंने फिल्म को लेकर अपने विचार साझा किए, साथ ही शाहरुख खान को मिले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर खुशी जताई।

23 सितंबर को शाहरुख खान को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' का सम्मान मिला था। यह पुरस्कार उन्हें फिल्म 'जवान' में बेहतरीन अभिनय के लिए दिया गया है।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने के बाद से हर कोई शाहरुख खान को शुभकामनाएं दे रहा है। इस कड़ी में सोनाली ने पुरस्कार मिलने पर अपनी खुशी जाहिर की और इसे फिल्म उद्योग के लिए गर्व का मौका करार दिया।

आईएएनएस से बात करते हुए सोनाली ने कहा, ''मैं शाहरुख को दिल से बधाई देना चाहती हूं। उनकी प्रतिभा को इस तरह मान्यता मिलना काफी शानदार है।''

इसके आगे सोनाली ने इस फिल्म के बारे में बताते हुए कहा, '''हेलो नॉक नॉक कौन है' एक सस्पेंस और रहस्य से भरी कहानी है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी। फिल्म की कहानी जब मजबूत होती है, तो दर्शक अपने आप उससे जुड़ जाते हैं और फिल्म का आनंद लेते हैं।''

सोनाली ने बताया कि यह फिल्म दयानंद शेट्टी के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनी है, और वह फिल्म की रिलीज का इंतजार बड़ी उत्सुकता से कर रही हैं।

सोनाली ने आगे कहा, ''मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब ऐसी फिल्में बनती हैं, जिनमें कहानी में रहस्य और सस्पेंस होते हैं। 'हेलो नॉक नॉक कौन है' भी एक ऐसी ही फिल्म है, जो दर्शकों के लिए रोमांचक अनुभव लेकर आएगी। इस फिल्म का पूरा माहौल ऐसा है कि जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे जिज्ञासा और भी बढ़ती जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि लोग इसे देखकर जरूर खुश होंगे।''