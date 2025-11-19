Sonali Bendre Video : 'पति पत्नी और पंगा' खत्म होने के बाद सोनाली बेंद्रे को किसकी याद सताई, शेयर किया वीडियो

मनोरंजन

'पति पत्नी और पंगा' खत्म होने के बाद सोनाली बेंद्रे को किसकी याद सताई, शेयर किया वीडियो

मुंबई: मनोरंजन की दुनिया में रियलिटी शोज हमेशा से दर्शकों को जोड़कर रखते हैं, कभी प्रतियोगियों की जर्नी से, कभी पर्दे के पीछे की हलचल से। हाल ही में खत्म हुए कलर्स टीवी के कपल-रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' ने भी ऐसा ही प्रभाव छोड़ा। शो के खत्म होने के बाद कलाकार और दर्शक दोनों इसकी यादों में डूबे दिखाई दे रहे हैं। इस कड़ी में शो की होस्ट सोनाली बेंद्रे ने अपने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो पोस्ट करके बताया कि उन्हें सेट की भागदौड़ और मस्ती की काफी कमी खल रही है।

सोनाली बेंद्रे ने अपने वैनिटी वैन का एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में हेयरड्रेसर शुरुआत में कहती हैं कि वह हेयर एक्सटेंशन तभी लगाएंगी जब वह साड़ी पहन लेंगी, क्योंकि एक्सटेंशन पहले लगाने पर साड़ी पहनते समय बाल खराब हो सकते हैं। इस पर सोनाली थोड़ा हैरान होकर कहती हैं कि कम से कम कुछ बालों के स्टाइल तो पहले कर ही सकते हैं।

वहीं मेकअप आर्टिस्ट भी बीच में बोल पड़ती हैं कि वह तब तक मेकअप पूरा नहीं कर सकती, जब तक बाल पूरी तरह सेट न हो जाएं। इसी दौरान टीम का एक और सदस्य बताता है कि साड़ी को बाल और मेकअप से पहले पहनना ठीक नहीं होगा क्योंकि वह दबकर खराब हो सकती है।

वीडियो में हर एक की शर्त दूसरे की जरूरत से टकरा रही थी और सोनाली इन सबके बीच फंसी हुई थी।

वीडियो में आगे दिखाया जाता है कि सोनाली की परेशानी तब और बढ़ जाती है, जब एक क्रू मेंबर 'गेट-रेडी' वीडियो शूट करने के लिए कहता है।

सोनाली मजाकिया अंदाज में इस पूरे हलचल को 'मैडनेस' बताती हैं। अपनी पोस्ट में वह लिखती हैं, ''यह शो के बिना पहला मंगलवार है और मुझे पहले से ही पूरी टीम और इस मजेदार उलझन भरे पलों की याद आने लगी है।''

मशहूर टीवी कपल रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने 'पति पत्नी और पंगा' के पहले सीजन की ट्रॉफी अपने नाम की है।

--आईएएनएस

 

 

