Sonakshi Sinha Double XL : सोनाक्षी-हुमा की 'डबल एक्सएल' के तीन साल पूरे, एक्ट्रेस ने इमोशनल क्लिप किया शेयर

सोनाक्षी सिन्हा ने ‘डबल एक्सएल’ के तीन साल पूरे होने पर फिल्म की यादें ताजा कीं
Nov 04, 2025, 05:46 PM
सोनाक्षी-हुमा की 'डबल एक्सएल' के तीन साल पूरे, एक्ट्रेस ने इमोशनल क्लिप किया शेयर

मुंबई: अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी अभिनीत फिल्म 'डबल एक्सएल' के रिलीज को तीन साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म की यादों को ताजा किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म 'डबल एक्सएल' का एक क्लिप शेयर किया, जिसमें दोनों बॉडी शेमिंग जैसे मुद्दों पर बात कर रही हैं और अपने करियर में आगे बढ़ने पर बातें करती हैं।

अभिनेत्री ने कैप्शन में कुछ लिखने के बजाय तीन हार्ट इमोजी लगाए हैं।

सतराम रमाणी द्वारा निर्देशित फिल्म में सोनाक्षी, हुमा, महत राघवेंद्र और जहीर इकबाल मुख्य भूमिका में दिखे थे। इस फिल्म में क्रिकेटर शिखर धवन भी छोटे से रोल में नजर आए थे।

फिल्म में हुमा (राजश्री त्रिवेदी) और सोनाक्षी (सायरा खन्ना) ने ऐसी लड़कियों का किरदार निभाया है, जिन्हें अपने भारी वजन की वजह से करियर में आगे बढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

यहां तक कि सायरा के वजन की वजह से उसका बायफ्रेंड उसे धोखा तक देने लगता है। अपने जीवन में हताश और निराश राजश्री और सायरा की मुलाकात हो जाती है, जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है।

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की अपकमिंग फिल्म 'जटाधरा' है। फिल्म में सोनाक्षी के अलावा, दिव्या खोसला, शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी, रोहित पाठक, राजीव कनकाला और सुभलेखा सुधाकर जैसे सितारे अहम किरदारों में नजर आएंगे।

फिल्म का निर्माण उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा मिलकर कर रहे हैं और इसके को-प्रोड्यूसर अक्षय केजरीवाल और कुस्सुम अरोड़ा हैं, जबकि दिव्या विजय क्रिएटिव प्रोड्यूसर और भाविनी गोस्वामी सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर की भूमिका में हैं। यह फिल्म 7 नवंबर को हिंदी और तेलुगु में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

 

 

