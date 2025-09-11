मनोरंजन

Sonakshi Sinha 15 Years Bollywood : सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड में पूरे किए 15 साल, जहीर इकबाल ने खास अंदाज में मनाया जश्न

सोनाक्षी सिन्हा ने दबंग के 15 साल पूरे होने पर खास अंदाज में मनाया जश्न
Sep 11, 2025, 01:13 AM
सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड में पूरे किए 15 साल, जहीर इकबाल ने खास अंदाज में मनाया जश्न

मुंबई: अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दबंग' को लगभग 15 साल पूरे हो गए हैं। सोनाक्षी ने इसी फिल्म से अपना डेब्यू किया था। ऐसे में इंडस्ट्री में अभिनेत्री के भी 15 साल पूरे हो गए। इस खुशी के मौके पर अभिनेत्री और उनके पति और अभिनेता जहीर इकबाल ने सोशल मीडिया पर फिल्म का मशहूर डायलॉग रिक्रिएट किया।

वीडियो में जहीर और सोनाक्षी फिल्म दबंग के मशहूर डायलॉग "थप्पड़ से डर नहीं लगता" को मजेदार अंदाज में दोहराते नजर आए। वीडियो में इस डायलॉग के बीटीएस (बिहाइंड द सीन) भी दिखाए गए। सोनाक्षी ने वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "और बस ऐसे ही... 15 साल हो गए!!! हुड़-हुड़ दबंग!!!"

इसी के साथ ही अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़े कुछ सीन और तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "पांडे जी, रज्जो और दबंग दुनिया को 15 साल पूरे हो चुके हैं।"

इसी के साथ ही अभिनेता जहीर सोनाक्षी के इंडस्ट्री में 15 साल पूरे होने की खुशी में उनको डिनर डेट पर ले गए, जिसकी तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की।

तस्वीरों में सोनाक्षी एक डेजर्ट के साथ पोज देती नजर आ रही हैं। टेबल पर 'हैप्पी 15 इयर्स' लिखा हुआ है। जहीर ने कैप्शन में लिखा, "15 साल तक धमाल मचाने की बधाई मेरी जान! मुझे तुम पर गर्व है। ये तो बस शुरुआत है।''

फिल्म 'दबंग' की बात करें तो इसमें सलमान खान, अरबाज खान और विनोद खन्ना के साथ सोनाक्षी ने 'रज्जो' का किरदार निभाया था। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने से पहले ही सोनाक्षी को लेकर दर्शकों में उत्साह था। उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में शानदार अभिनय से सभी का दिल जीत लिया और आलोचकों से भी खूब तारीफ बटोरी। इसके बाद सोनाक्षी ने 'लूटेरा', 'राउडी राठौर', 'कलंक', 'दहाड़' जैसी फिल्मों में अपनी अभिनय की छाप छोड़ी। हाल ही में संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडी' में उनके किरदार को भी खूब सराहा गया।

सोनाक्षी के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वह जल्द ही सुधीर बाबू संग सुपरनेचुरल एक्शन थ्रिलर फिल्म जटाधारा में नजर आएंगी। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है।

 

