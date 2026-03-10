Soha Ali Khan UNFPA : सोहा अली खान का 'फुल सर्कल मोमेंट': 27 साल बाद फिर से संयुक्त राष्ट्र से जुड़ीं

मुंबई: अभिनेत्री सोहा अली खान एक बार फिर यूनाइटेड नेशन्स पॉपुलेशन फंड (यूएनएफपीए) के साथ एडवोकेट के रूप में जुड़ गई हैं। इस मौके को उन्होंने अपने जीवन का 'फुल सर्कल मोमेंट' बताया है, क्योंकि अपने करियर की शुरुआत में भी वह संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक संस्था के साथ काम कर चुकी थीं।

सोहा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने इस नए सफर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के साथ दोबारा काम करने का मौका मिलना बेहद खास अनुभव है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर को भी साझा किया और बताया कि उनकी पहली सैलरी वाली नौकरी भी संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक संस्था थी।

उन्होंने लिखा, ''साल 1999 में मुझे अपनी पहली नौकरी संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष में मिली थी। उस समय मैं नई दिल्ली में काम करती थी। मेरा काम महिलाओं को आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना और महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को खत्म करने के लिए जागरूकता फैलाना था।''

सोहा ने पोस्ट में बताया, "अब करीब 27 साल बाद मैं फिर से संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हूं। इस बार मुझे यूएनएफपीए का एडवोकेट बनाया गया है। इस बार मैं महिलाओं और लड़कियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर काम करूंगी। इनमें प्रजनन स्वास्थ्य, मासिक धर्म से जुड़ी जागरूकता, लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा जैसे विषय शामिल हैं।''

सोहा ने अपने पोस्ट में लिखा, ''मेरे लिए संयुक्त राष्ट्र हमेशा सामूहिक प्रयास का प्रतीक रहा है। मेरा मानना है कि यह एक ऐसा मंच है जहां अलग-अलग देश और समुदाय एक साथ मिलकर लोगों के अधिकार और अवसरों की रक्षा के लिए काम करते हैं।''

उन्होंने कहा, ''मां बनने के बाद मेरे विचार और भी मजबूत हुए हैं। अब मैं पहले से ज्यादा समझती हूं कि महिलाओं और लड़कियों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान मिलना कितना जरूरी है। यही सोच मुझे लगातार ऐसे कामों से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है।''

अपने पोस्ट के आखिर में सोहा ने लिखा, ''कुछ सफर फुल सर्कल मोमेंट होते हैं। यह मेरे लिए ऐसा ही एक पल है। इस बार मेरे पास पहले से ज्यादा अनुभव है। अब मैं इस नई जिम्मेदारी को पूरी लगन के साथ निभाने के लिए तैयार हूं।''

--आईएएनएस